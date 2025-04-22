Condol
Mor Lluís Prenafeta als 86 anys, exsecretari general de Presidència i mà dreta de Jordi Pujol
Ja retirat de la vida política, el 2009 va ser arrestat i després condemnat pel 'cas Pretòria', de corrupció urbanística
Lluís Prenafeta ha mort aquest dimarts a l'edat de 86 anys. Nascut a Ivars d'Urgell el 1939, Prenafeta va ser secretari de Presidència de Jordi Pujol -i la seva mà dreta- entre els anys 1980 i 1990. Va abandonar la política activa just després, i va impulsar la Fundació Catalunya Oberta. Militant de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) des de finals dels 70, la seva carrera política a Palau va destacar per la projecció de la Generalitat a l'exterior, i la gestació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Ja retirat de la vida política, el 2009 va ser arrestat i després condemnat pel 'cas Pretòria', de corrupció urbanística.
Ja retirat de la vida política, l'any 2009 va ser arrestat, i després condemnat, en el marc del 'cas Pretòria', de corrupció urbanística a Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Andreu de Llavaneres, on també va estar implicat l'exconseller d'Economia en els governs de Pujol Macià Alavedra i l'exalcalde socialista de Santa Coloma Bartomeu Muñoz. Prenafeta, com Alavedra, va reconèixer bona part dels fets i va pactar amb la fiscalia, durant el judici a l'Audiència Nacional, una pena d'un any, onze mesos i 27 dies de presó per tràfic d'influències i blanqueig de capitals, a més de 5,8 milions d'euros de multa, que va evitar-li l'ingrés a un centre penitenciari.
Durant el judici va reconèixer el cobrament de comissions d'entre el 3% i el 4% per fer d'intermediari en les operacions urbanístiques de Sant Andreu de Llavaneres i Badalona entre 2002 i 2007. Els diners, segons la seva confessió, se'ls repartia a parts iguals amb Alavedra i el presumpte cap de la trama, l'exdiputat socialista Luís Andrés Garcia 'Luigi'.
Prenafeta també va reconèixer que el 2009 va propiciar contactes entre el llavors cap de l'oposició i president de CDC, Artur Mas, i diversos empresaris per fer-los «favors». Pel que fa a l'acusació de blanqueig de capitals, Prenafeta va admetre haver tingut diners a Suïssa i Andorra.
La sentència relata com els dos ex-alts càrrecs de Convergència van utilitzar un «complex entramat» d'empreses i comptes bancaris ubicats en paradisos fiscals per ocultar les seves comissions. Tots dos van utilitzar les seves parelles per esquivar la hisenda espanyola.
Testimoni al cas Pujol
Prenafeta també va declarar com a testimoni a l'Audiència Nacional en la investigació contra la família Pujol Ferrusola. Va dir que desconeixia la suposada comissió irregular de 8,3 milions de pessetes (51.000 euros) que va ingressar l'any 1991 el fill gran de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.
Segons la investigació de la policia, la comissió va ser de 252 milions de pessetes, la major part de la qual hauria anat a parar a una empresa controlada per Prenafeta. 9,3 milions, però, van anar a una firma de l'assessor financer dels Pujol. Dos dies després que aquesta empresa cobrés els 9,3 milions de pessetes es va fer un ingrés de 8,3 milions (l'equivalent a uns 51.000 euros) a un compte corrent de l'entitat financera Andbank del qual era titular Jordi Pujol Ferrusola.