Societat
Els Mossos imposen 200 multes a camions durant l’operació sortida de Setmana Santa
Trànsit preveu un pic de retencions cap a les 19.00 h d'aquest diumenge pel retorn de les vacances
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha explicat que els Mossos d'Esquadra van interposar 200 sancions a vehicles pesants que no van complir amb les restriccions de circulació durant l'operació sortida de Setmana Santa.
En una entrevista a RAC1, ha explicat que tot i que la major part dels camioners van respectar la norma, els efectius de la divisió de trànsit de la policia catalana van fer estacionar molts vehicles a àrees de servei i a platges d'antics peatges.
Respecte a l'operació tornada, ha detallat que arrencarà aquest diumenge al migdia i s'allargarà fins a la mitjanit de dilluns. Alhora, ha indicat que Trànsit preveu que el pic de retencions d'aquest diumenge es produeixi al voltant de les set de la tarda.
fRamon Lamiel ha dit recordat que prop de 580.000 vehicles tornaran a l’àrea metropolitana de Barcelona entre aquest diumenge al migdia i la mitjanit de Dilluns de Pasqua.
El moment més complicat d’aquest diumenge serà a la tarda i sobretot a partir de les 19.00 hores. «La pluja d’ahir pot fer canviar el pic de retencions, de manera que en lloc de ser a mitja tarda s’ajornarà fins a les 19.00 hores», ha comentat el director de Trànsit.
Així mateix, ha dit que dilluns la circulació viària començarà a ser intensa a partir de les 13.00 hores, quan es preveuen les primeres congestions. A més, ha vaticinat que aquests episodis es repetiran a la tarda, a partir de les 17.00 hores i fins al vespre.
«Demanem a tots els conductors molta prudència i que planifiquin bé el viatge abans de sortir, que s’informin sobre l’estat del trànsit i que facin una conducció responsable», ha remarcat.