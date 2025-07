Uns 550.000 vehicles han sortit de l’àrea de Barcelona en l’operació sortida de Setmana Santa

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Uns 550.000 vehicles han sortit de l’àrea metropolitana de Barcelona entre les vuit del matí d’aquest dijous i les tres de la tarda d’aquest divendres amb motiu de l’operació sortida de Setmana Santa, segons el Servei Català del Trànsit. Aquesta xifra representa el 98% dels 560.000 vehicles que s’havien previst.

La circulació s’ha distribuït cap a les destinacions de platja amb l’AP-7 concentrant la majoria de retencions. En aquesta autopista, les cues han arribat a ser de 17 quilòmetres entre Santa Perpètua de Mogoda i Cardedeu cap a la una del migdia. Al llarg del matí, hi ha hagut entre 7 i 8 quilòmetres de trànsit lent amb aturades intermitents tant als trams nord com sud. No s’ha registrat cap víctima mortal a la xarxa viària.

Els desplaçaments cap a la costa s’han concentrat fonamentalment en l’eix de l’AP-7, però també a la C-32 nord, l’N-340 i la C-65. Les principals afectacions del matí s’han acumulat entre les 12h00 i les 13h30, principalment a l’autopista.

Durant el matí de divendres també hi ha hagut retencions en vies d’accés a la muntanya. És el cas de la C-16, a l’altura de Berga, on s’han registrat fins a 10 quilòmetres d’aturades en sentit nord. La C-17 també ha registrat algunes aturades, en aquest cas en un tram d’uns 4 quilòmetres, a Ripoll i també en sentit nord.

La C-65 és una altra de les vies que ha registrat aturades. Cap al migdia, s’han registrat uns 8 quilòmetres de retencions entre Cassà de la Selva i Llagostera.

El Servei Català de Trànsit ha mantingut aquest divendres al matí els dos carrils addicionals a l’AP-7, un entre Martorell i Banyeres del Penedès, i l’altre entre Montornès del Vallès i Sils. En aquests carrils, la velocitat màxima de circulació és de 100 quilòmetres per hora en ambdós sentits. Per als camions, que han de circular per la dreta, el límit és de 80 quilòmetres per hora.

Segons ha informat Trànsit, les puntes de retenció han estat un 28% inferiors al 2024, i el factor de retenció (durada per longitud) que ha estat un 30% inferior a l'any passat.

170 camions sancionats

Tant dijous a la tarda com divendres al matí hi ha hagut restricció de vehicles pesants. El Servei Català de Trànsit assegura que les limitacions han funcionat en general però s'ha detectat «alguna punta d'incompliment que Mossos ha controlat aturant, aparcant i sancionant».

De fet, la policia ha sancionat durant tota l’Operació Sortida de Setmana Santa 170 camions per incompliment de les restriccions. Els camions que transporten mercaderies perilloses sí que poden circular tot i les restriccions.