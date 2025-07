Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Les tendències i preferències dels fillols tornen a marcar un any més les temàtiques de les mones de Pasqua, amb el Futbol Club Barcelona i Bola de Drac com a protagonistes. Lamine Yamal i Aitana Bonmatí comparteixen protagonisme amb en Goku, però també amb un dels personatges més animats de la canalla com ho és en Bluey, i d’altres com les pel·lícules Vaiana o Lilo&Stitch.

Els animals, com ara porquets, pollets o conills, també mantenen la seva presència entre les figures més demanades conjuntament amb els ous, les plomes i els pastissos de crema de mantega, xocolata o melmelada. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu unes vendes similars a les de l’any passat, amb una despesa mitjana per família d’uns 35 euros.

El gremi encara la campanya de la mona de Pasqua amb il·lusió, tot destacant que han fet mans i mànigues perquè l’encariment progressiu del preu de matèries primeres com el sucre o el cacau als mercats internacionals no hagi afectat en el preu final. «Som molt optimistes, per nosaltres el tret de sortida ja l'ha donat la figura de xocolata, i ja hem vist com els padrins ja han començat a encarregar la seva peça de xocolata pel seu fillol», destaca a l’ACN el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Miquel Zaguirre.

Calcula que una família tradicional, amb pastís o figura de xocolata, es gastarà uns 35 euros. Enguany, però, estimen que tindran un volum de vendes similar al de l’any passat, quan en van preveure unes 800.000 unitats. De cara a properes campanyes, estan recollint dades de vendes comptabilitzades a través dels pastissers agremiats per poder oferir una dada totalment ajustada.

Les principals figures

Els pastissers destaquen el gran pes que té aquesta diada, en què la mona no pot faltar a taula, si bé també han detectat que alguns padrins també compren dies abans les figures de xocolata per a regalar als seus fillols. També han detectat que en certes ocasions també es regalen les figures per la seva temàtica, si és del Barça o d’algun esport específic, com la natació, el patinatge o l’hoquei, però també per la seva originalitat, amb forma de sabatilla esportiva o d’hamburguesa, per exemple.

Pel que fa a les figures, els animals segueixen regnant, amb conills, lleons, porquets o conills, però un any més el Futbol Club Barcelona torna a ser de les figures més reclamades. «El Barça femení està en un moment excel·lent, ja porta anys, i l’Aitana Bonmatí i l’Alexia Putellas ens les demanen, i pel que fa al futbol masculí, sobretot en Lamine Yamal i en Pedri», destaca Zaguirre.

Un altre dels fenòmens és Bola de Drac. L’any passat va retornar coincidint amb la mort del seu creador, Akira Toriyama, i aquest any, amb la seva programació a la plataforma 3Cat, ha guanyat encara més terreny. Els segueixen altres personatges d’animació, com en Bluey i Lilo &Stitch.

A banda, una de les figures destacades d’aquest any és la Mia arqueòloga: «La Mia va néixer fruit d'una col·laboració entre la Universitat de Barcelona i el Gremi de Pastisseria, ja porta tres edicions, i es fa per fomentar dins del món dels infants la vocació científica», detalla el president del gremi.

Els pastissos

Més enllà de les figures, les postres que més es poden compartir són els pastissos. Aquest any continuen trepitjant fort les tradicionals, com la mona de fruita o la de mantega. «Els pastissers fem una crema de mantega que té un sabor molt característic, també destaquen les mones de nata i de trufa, i estan entrant també la Sacher o el pastís Sara, que és la mateixa base de la mona de pastís de mantega, tota envoltada d’ametlla filada», detalla Zaguirre.