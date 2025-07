Les retencions a l'AP-7 es disparen el 2024 amb més de 10 h. de cua diàries de mitjana per sentit

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Les retencions a l'AP-7 es van disparar el 2024, amb gairebé 8.000 hores d'espera al volant, unes 1.400 més que el 2023, segons dades del Servei Català de Trànsit obtingudes per l'ACN. Així, si un vehicle hagués patit totes les cues registrades al conjunt de l'autopista entre la Jonquera (Alt Empordà) i Ulldecona (Montsià), s'hauria estat una mitjana de 10 hores i 45 minuts cada dia enmig de retencions a cadascun dels dos sentits de la marxa.

La sinistralitat també va tocar sostre l'any passat, ja que es van comptar 699 accidents amb víctimes –pràcticament dos cada dia–, més que cap altre any des de, com a mínim, el 2019. Amb tot, les persones que van perdre la vida van ser cinc, el nombre més baix en el mateix període.

Les cues a l'autopista van arribar a 7.860 hores acumulades, un augment del 21,5% respecte al 2023, que ja era l'any rècord fins llavors. L'últim any prepandèmic, el 2019, es van registrar 3.775 hores, menys de la meitat que l'any passat i, després de la caiguda de l'atípic 2020, la xifra va anar a l'alça cada any, coincidint amb la fi dels peatges a l'AP-7 i altres vies el 31 d'agost del 2021.

La longitud mitjana de les retencions també ha experimentat un increment d'ençà de l'aixecada de barreres, per bé que més lleuger. Si bé el 2019 les cues eren de 3,28 quilòmetres de mitjana, l'any passat van ser de 3,49 quilòmetres, xifres similars als anys anteriors.

Un 39% més accidents amb víctimes que el 2019

Pel que fa a la sinistralitat, també ha crescut; el 2023 es van registrar 676 accidents amb víctimes, cosa que es va superar en un 3,4% el 2024. De fet, les 699 que declara Trànsit són un 39% més que el 2019, l'últim any abans de la covid i abans de la fi dels peatges.

L'AP-7 és la via amb més incidents, tal com ha passat cada any després de la pandèmia, però si bé la sinistralitat el 2024 va tornar a nivells del 2019 en conjunt, la diferència amb altres vies que pugen més lleugerament o fins i tot baixen s'ha eixamplat. L'any passat, l'A-2 va ser la segona en nombre d'accidents amb víctimes (456), per davant de la C-32 (385) i la C-58 (303). Com és habitual, els mesos estivals de juliol i agost van ser els de més accidentalitat a l'AP-7.

Amb tot, la també anomenada Autopista del Mediterrani va registrar 41 accidents amb morts o ferits greus, cosa que suposa una lleugera reducció respecte als dos anys precedents. D'aquests, cinc van acabar amb gent perdent la vida, la xifra més baixa des de com a mínim el 2019 i una tercera part dels 15 de l'any 2023.

Carrils addicionals per Setmana Santa

L'AP-7 és una de les vies ràpides que ha notat més augment d'afluència de vehicles d'ençà de l'aixecada de barreres de l'agost del 2021, segons el Servei Català de Trànsit, i aquesta Setmana Santa no serà una excepció. És per aquest motiu que aquest dijous s'habilitaran dos carrils addicionals a l'AP-7 per l'operació sortida, en els trams entre Montornès del Vallès i Sils, i entre Martorell i Banyeres del Penedès, segons ha explicat aquest dimecres el director de la institució, Ramon Lamiel. Trànsit preveu que en l'operació sortida surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 560.000 vehicles, dels quals 390.000 es desplaçaran dijous i 170.000 el matí de divendres.

Per a l'operació tornada, que tindrà lloc des de les 12 hores de diumenge fins a la mitjanit entre dilluns i dimarts, Trànsit estima que retornaran a Barcelona i la seva àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Les franges de retorn en què s'esperen més retencions seran el diumenge de 16:30 hores a 22:30 hores i dilluns d'11:30 hores a 22:30 hores.

En el cas del retorn, Trànsit instal·larà tres carrils addicionals de retorn a Barcelona a l'AP-7 i la C-32 nord. Concretament, seran a l'AP-7 sud/B-23 entre Vilafranca i Molins de Rei, a l'AP-7 nord entre Sant Celoni, Llinars del Vallès i Montornès, i a la C-32 nord/B-20 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat.