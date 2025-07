Barcelona demana al Congrés una nova compareixença del CNI per aclarir els vincles amb Es Satty

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimecres instar el Congrés dels Diputats a donar suport a una nova compareixença dels màxims responsables del CNI en el moment dels atemptats del 17-A. Així ho recull una proposició de BComú que s’ha aprovat a la comissió de Presidència i Seguretat del consistori amb els vots favorables de govern, Junts, BComú i ERC, l’abstenció del PP i el vot contrari de Vox. El text aprovat reclama la compareixença per «aclarir els termes de la relació» entre l’imam de Ripoll i cervell dels atemptats, Abdelbaky Es Satty, i el CNI, «en el marc d’un procés de veritat, reparació i garanties de no repetició».

La proposició també insta el Parlament a promoure una Llei de reconeixement i reparació a les víctimes del terrorisme. D’altra banda, reivindica al Govern de la Generalitat que desenvolupi un sistema d’assistència integral a les víctimes del terrorisme que inclogui una oficina d’atenció en coordinació amb les principals associacions que fins ara han desenvolupat aquesta tasca.

El text també acorda que l’Ajuntament segueixi treballant amb altres institucions i entitats i referma el seu compromís amb la lluita contra «el terrorisme i l’extremisme violent» en qualsevol de les seves expressions; i per una ciutat «de pau, oberta i democràtica».

El grup proposant, Barcelona en Comú, ha assegurat en la seva exposició que hi ha «punts foscos» en la investigació dels atemptats del 17-A i ha defensat que es practiquin de nou les compareixences oportunes per establir la relació entre l’imam de Ripoll i el CNI després de les informacions publicades fa uns dies pel diari ABC que apunten que Es Satty era confident del CNI en el moment dels atemptats. El regidor Marc Serra ha indicat que no ho demanen per «alimentar cap teoria conspirativa» sinó per «reparar el dret a la veritat de les víctimes».

La segona tinenta d’alcaldia, Maria Eugènia Gay, ha assenyalat que si hi ha dubtes arran d’aquestes informacions cal traslladar la petició d’informació al Congrés. «Ens sumem des del convenciment que cal seguir treballant per fer efectiu el dret a la veritat, la justícia i la reparació», ha dit Gay respecte a la petició de BComú.

Per contra, Gay ha rebutjat un prec de Junts que demanava que l’alcalde Jaume Collboni i el govern municipal exigeixi al CNI i al govern d’Espanya «la màxima transparència» en relació amb la informació que s’ha fet pública i reclami la desclassificació de tota la documentació del CNI relacionada amb els atemptats de Barcelona.

«No contribuirem a generar un xoc entre institucions ni a alimentar teories de la conspiració ni avalar tesis que no han estat demostrades», ha assenyalat Gay.

Al seu torn, Junts ha demanat a l’Ajuntament que no quedi «en silenci» davant dels dubtes creixents que «poden planar» en relació al 17-A i ha reivindicat als Comuns que utilitzin «tot el poder» que tenen a Madrid per reclamar la veritat.

ERC ha donat suport a la proposició de BComú i ha assegurat que «és evident que cal investigar els fets» mentre que el PP s’ha abstingut perquè veu la intenció d’alguns partits de «crear més discòrdia» i considera que ja s’han dut a terme les compareixences pertinents. Vox hi ha votat en contra perquè creu que tot ve d’una teoria «conspirativa» del «separatisme i l’esquerra radical» sobre la implicació del CNI.