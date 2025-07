La FCF consolida la seva solidesa econòmica amb una gestió modèlica i pionera

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Federació Catalana de Futbol (FCF) es reafirma com un referent tant en l’àmbit esportiu com a econòmic a Catalunya i en tot l’Estat. Amb una gestió rigorosa, transparent i centrada en el futur del futbol català, el FCF presenta actualment unes xifres que evidencien una solidesa financera envejable: prop de 2 milions d’euros de superàvit, gairebé 4 milions destinats a subvencions en els clubs i un increment del 232% en els fons propis durant els últims set anys.

Des de la temporada 2018-2019, la Federació no ha pujat ni un euro de les quotes federatives, fet que demostra el compromís de la Junta Directiva presidida per Joan Soteras amb el suport directe en el teixit esportiu de base. La política de contenció de la despesa i d’eficiència en la gestió ha permès al FCF acumular estalvis destacables, com els 4 milions d’euros en proveïdors externs i els 770.000 euros en despeses de personal.

La Federació, que actualment compta amb 221.735 llicències, és la més gran de Catalunya i d’Espanya, i lidera un model de gestió que ha permès no només mantenir, sinó ampliar els recursos destinats als clubs. En els últims set anys, les subvencions s’han multiplicat gairebé per tres, arribant avui als 4 milions d’euros, sense necessitat de recórrer a pòlisses ni a patrocinis amb la Mutualitat.

La situació de tresoreria és òptima, amb un fons de maniobra positiu durant dos exercicis consecutius i una ratio de liquiditat de l’1,82%, garantint així la sostenibilitat a llarg termini de l’activitat federativa.