Illa reivindica una resposta europea a la guerra comercial de Trump i reclama valentia i coherència

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat que la resposta a la guerra comercial del president dels Estats Units, Donald Trump, «és Europa» i ha reclamat a tothom tenir «mirada europea».

Ha defensat que la resposta passa per «enfortir» el projecte europeu, reafirmant-se i actuant des del federalisme i prenent decisions «valentes», tot basant-se en la idea de la prosperitat compartida i allunyant-se de l'ús de la força. Ha valorat que «res tornarà a ser igual» i que no es podia preveu que les coses canviarien «tan ràpidament i de forma tan caòtica».

D'altra banda, ha demanat «coherència» als que defensen intervenir el mercat només quan els interessa i ha dit que el PSC ho fa pels aranzels però també per l'habitatge.

El president de la Generalitat ha intervingut aquest dissabte al matí al Consell Nacional del PSC i ho ha fet per reivindicar la importància del projecte europeu en el context internacional actual.

Illa ha constatat que hi ha uns vincles bicentenaris amb els Estats Units als que no s'ha de renunciar, però ha reconegut que, ara mateix, l'administració de Trump «no és confiable». A més, l'ha acusat de «renunciar a valors compartits sobre els quals es fonamenta la democràcia».

Davant d'aquest escenari, ha dit que la resposta ha de ser «Europa més que mai», basant-se en la confrontació de les posicions mitjançant el diàleg i posant «barrera» a la influència del poder dels diners. «Un ciutadà un vot, no un dòlar un vot», ha reivindicat.

Per a Illa, Europa ha de fer tres coses: enfortir-se, reafirmar el seu projecte i actuar. A més, ha dit que la solució és «federalitzar» Europa, posant en comú interessos diferents i prenent decisions «valentes».

Celebra el paper d'Espanya, Catalunya i Barcelona

El president ha aprofitat també per defensar el paper que està jugant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Europa, així com el de Catalunya i Barcelona. «Sánchez hi és i se l'escolta, no només parla, sinó que parla i se l'escolta», ha dit.

Ha afegit que Catalunya «també hi és» i ha posat com a exemple el seu recent viatge a Itàlia per assumir la presidència dels Quatre Motors. Per últim, ha assegurat que Barcelona «torna a liderar» i ho ha exemplificat amb la presència del seu alcalde, Jaume Collboni, a Milà també aquesta setmana.

En aquest sentit, ha dit que Espanya, i Catalunya, hi han de ser presents no per queixar-se sinó per «per aportar, per construir i col·laborar»; i contribuir a l'enfortiment del projecte europeu. Per això, ha convidat el PSC a tenir consciència del moment actual i tenir «mirada europea» a totes les institucions on hi és present. «A posar Europa per damunt de tot», ha declarat.

Defensa la resposta als aranzels i el pacte sobre l'habitatge

Illa ha deixat clara la seva defensa de l'economia de mercat, però també a la intervenció sobre aquesta quan alguna cosa falla. En aquest sentit, ha reivindicat el pla del Govern de mobilitzar 1.500 euros per ajudar el teixit productiu davant la guerra comercial del president dels Estats Units, però ha defensat que també s'ha d'intervenir el mercat quan és per defensar els drets dels ciutadans.

Així, ha constatat que la llei de l'oferta i la demanda «no està funcionant» per resoldre el problema de l'accés a l'habitatge, i per això el PSC ha assolit un pacte amb ERC, Comuns i CUP per la regulació del lloguer de temporada aquesta setmana al Parlament. Segons Illa, aquest bloc d'esquerres ha tirat endavant aquesta mesura per «corregir» una votació «de dretes» al Congrés, i ha retret a Junts que «no va voler sumar-se» a la regulació.

Per això, Illa ha demanat coherència a tothom quan es demana intervenir el mercat i ha dit que el PSC ho ha fet en els dos casos: «Tant quan es tracta de protegir la prosperitat, com quan es tracta d'assegurar que la prosperitat arribi a tothom». «El PSC intervé sempre, no només quan convé a alguns», ha declarat.