ERC presenta una moció al Parlament per multar els municipis que es neguin a empadronar

ERC ha presentat una moció al Parlament -que es debatrà al Ple de la setmana vinent- per defensar una acollida digna a les persones migrants i on es reclama multar els municipis que es neguin a empadronar.

«Els ajuntaments estan obligats a empadronar tots els veïns, per així accedir a serveis públics com l'assistència sanitària o els centres per a adolescents i infants», han recordat els republicans, que davant «l'auge de l'extrema dreta» aposten per «sancionar» els municipis que posin traves a l'empadronament i reclamen a l'Estat que modifiqui la llei de bases de règim local per poder multar aquests consistoris.

En paral·lel, ERC presenta una segona moció per recuperar la llei per destinar els habitatges de la Sareb a lloguer social. Aquesta segona moció del grup parlamentari republicà posa de nou sobre la taula la necessitat d'ampliar el lloguer social a Catalunya a través dels habitatges que té la Sareb i lamenta que el ple del Congrés tombés fa una setmana la llei que el Parlament va aprovar per garantir el retorn social del rescat bancari.

«Exigim al govern espanyol la cessió gratuïta i immediata del 80% dels immobles i el 50% dels terrenys que la Sareb té a Catalunya», exigeix ERC, que recorda que «en molts casos, aquests immobles acaben caient a trossos i en desús».

Per tot plegat, els republicans insisteixen a recuperar la proposició de llei amb l'objectiu de fer possible augmentar en 50.000 habitatges el parc públic de lloguer assequible abans d'acabar el 2030.