El Govern anuncia la fi de les restriccions per la sequera al Ter-Llobregat i situa la zona en prealerta

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dissabte que el Govern inicia la desescalada en les limitacions d'aigua per culpa de la sequera, amb la fi de les restriccions als municipis que depenen del sistema Ter-Llobregat, on viuen uns sis milions de catalans.

En una roda de premsa des del pantà de Sau, Paneque ha dit que el Ter-Llobregat se situarà en prealerta després que els embassaments hagin superat el 64% de la seva capacitat. A més, el sistema del Baix Ter tornarà a la normalitat i el del Fluvià-Muga passarà d'excepcionalitat a alerta.

Tot i la millora, les dessalinitzadores continuaran funcionant al 90% de la seva capacitat i es mantindran les inversions per combatre la sequera.La consellera Paneque ha explicat que s'aixequen les restriccions per a la immensa majoria de la població catalana després de 56 mesos amb la sequera «més gran dels últims 200 anys».

La decisió s'adoptarà formalment en el Consell Executiu de dimarts i entrarà en vigor a mitjans d'abril, un cop es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Ara, els municipis que depenen del Ter-Llobregat tenen uns embassaments amb una capacitat de 391 hm3, més del doble que fa un mes. Això permetrà aixecar les limitacions en l'ús d'aigua tant en el reg agrícola com en els cabals ambientals o els usos urbans.

Amb la decisió sobre el Ter-Llobregat, el Baix Ter i la zona de la Muga-Fluvià, nou àrees de Catalunya estaran en normalitat, cinc en prealerta i quatre en alerta. Per tant, catorze dels divuit àmbits de les conques internes no tindran cap limitació en l’ús de l’aigua.

Paneque ha remarcat que, malgrat la desescalada, les dessaladores seguiran treballant al 90% per optimitzar el recurs emmagatzemat als embassaments i afavorir la recàrrega d’aqüífers com el del delta del Llobregat.

Així mateix, la consellera i portaveu ha dit que la millora de les reserves per les pluges no han d'allunyar el Govern del seu full de ruta en matèria d'aigua. «No podem caure en l’error de pensar que les pluges han resolt un problema, ja que desconeixem com evolucionarà la meteorologia en els pròxims mesos», ha afegit la consellera.

El Govern té previstes actuacions per aquest 2025 per augmentar en 31 hm3 la garantia d’aigua. Una de les actuacions previstes ja està en servei, concretament l’aportació d’aigua depurada de Figueres fins al riu la Muga a Pont de Molins, que té una capacitat d’aportar 3 hm3/any.

També s'estan finalitzant les obres per posar en servei cinc nous pous al voltant de Peralada per millorar la gestió de les extraccions de l’aqüífer del Fluvià Muga.

A l’entorn metropolità, també hi ha actuacions ja en la seva fase final, com les millores en el tractament dels pous Estrella, l’aportació d’aigua regenerada al Llobregat des de la depuradora de Sant Feliu o l’ampliació de la potabilitzadora de Besòs Trinitat.