Borràs recull la petició d'indult parcial del TSJC

L'expresidenta del Parlament i exdirigent de Junts, Laura Borràs, ha acudit al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per recollir la petició del seu indult. Borràs hi ha arribat acompanyada del seu equip pocs minuts abans de les 12 del migdia. El seu advocat, Gonzalo Boye, s'hi ha personat abans, poc després de dos quarts de dotze del migdia.

El TSJC va demanar al govern espanyol tot just fa una setmana l'indult parcial per a Borràs, condemnada a quatre anys i mig de presó per contractes il·legals mentre dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El tribunal també va decidir suspendre l'ingrés a presó de l'expresidenta del Parlament mentre el govern espanyol tramita l'indult.