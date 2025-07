Renfe aparta dos treballadors pel presumpte sabotatge al servei de Rodalies

La via 1 de l'estació de passeig de Gràcia, plena de gent esperant els trens

Renfe ha apartat dos treballadors pel presumpte sabotatge al servei de Rodalies que hauria provocat que aquest dimarts uns 40 trens de l'R1 i l'R3, i puntualment l'R4, s'haguessin de cancel·lar després que altres treballadors rebessin expressament indicacions errònies donades, segons ha publicat El Periodico i ha confirmat l'ACN.

Fonts de l'operadora han explicat que els dos treballadors -gestors d'operacions- estaran apartats de les seves funcions mentre s'investiga el cas i que no se'ls ha suspès de sou i feina. Aquest matí, el director de Rodalies, Antonio Carmona, ha explicat que l'operadora sospita que aquesta pràctica també es va dur a terme el 26 de març, amb les línies Regionals sud com a principals afectades.

Els trens afectats aquest dimarts, última de les jornades de vaga de 24 hores convocades per sindicats minoritaris contra el traspàs de Rodalies i contra la privatització de Renfe Mercaderies, no van circular després que s'haguessin donat ordres errònies als treballadors a qui s'indicava que els seus trens no havien de sortir quan sí que ho havien de fer.

«Són actes que no tolerarem i no representen els treballadors de Renfe a Catalunya», ha apuntat Carmona en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha deixat clar que serien accions que aquests empleats haurien fet a títol individual. De moment, el cas està en mans de l'assessoria jurídica de Renfe.