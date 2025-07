Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha intervingut a l'aeroport del Prat 26 quilos de cocaïna camuflats en cadires de muntar a cavall. El farcit de les cadires estava format per una fibra barrejada amb droga per dificultar la seva detecció.

El valor de la droga es calcula en uns 600.000 euros. Hi ha quatre detinguts per tràfic de drogues i pertinença a grup criminal. La investigació va començar el novembre de l'any passat quan es van detectar diversos paquets de cocaïna procedents de Medellín (Colòmbia) amb destinació a les localitats d'Alcañiz i Valdealgorfa, a Terol.

Les investigacions van portar els agents fins a l'aeroport, on es van detectar dos paquets amb sis cadires de muntar, on hi havia amagada cocaïna. La droga estava tractada químicament per formar part del farcit de les cadires.

Imatge de la cocaïna oculta dins el farcit de les cadiresGuàrdia Civil

Un cop rebudes, extreien amb líquids la droga i la decantaven per poder vendre-la al mercat il·lícit. Hi ha quatre detinguts a Alcañiz i a Valdealgorfa. El cas l'ha portat el jutjat d'instrucció número 2 d'Alcañiz, que ha decretat l'ingrés a presó de tots ells.