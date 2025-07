Catalunya supera els 100.000 vehicles electrificats matriculats

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Catalunya ha superat per primer cop els 100.000 vehicles electrificats matriculats, entre híbrids endollables i elèctrics purs, gràcies a les xifres del 2024, segons ha informat el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

L'any passat va ser el millor de la sèrie històrica i es van matricular 21.531 unitats de vehicles electrificats fins a assolir les 102.590 que actualment s'han registrat per circular per les carreteres catalanes, d'acord amb les dades recollides per l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i que inclouen tota mena de vehicles (turismes, motocicletes i autobusos).

«Les dades mostren que la mobilitat elèctrica és una realitat cada cop més present a Catalunya», ha celebrat la directora de l'ICAEN, Marta Morera. «El vehicle elèctric, juntament amb la intermodalitat, és la principal via per avançar cap a una nova mobilitat més neta i sostenible que contribueixi a assolir una societat descarbonitzada l'any 2050», ha continuat Morera.

Per la seva banda, el secretari d'Empresa i Competitivitat, Jaume Baró, ha valorat positivament aquestes dades, ja que «ens apropen a l'objectiu que s'ha fixat el Govern d'afavorir 180.000 matriculacions de vehicles electrificats».

«Si aconseguim que el vehicle elèctric arribi a tothom arreu del territori, també afavorim la descarbonització i la reindustrialització garantint que la transició sigui justa i per a tothom», ha apuntat Baró.

Per tipus de motoritzacions, gairebé un 70% dels vehicles electrificats matriculats van ser elèctrics purs, i la resta van ser híbrids endollables. Dins d'aquesta modalitat, la major part van ser vehicles que combinaven motors de gasolina amb elèctrics, mentre que la hibridació entre motors dièsel i elèctrics es manté en nivells gairebé testimonials.

Els SUV (vehicle esportiu utilitari) són la tipologia de vehicle on més ha penetrat l'electrificació. En total, n'hi ha 36.886 de matriculats, i de fet l'any 2024 van assolir una quota del 18% del total de matriculacions del segment. De turismes elèctrics n'hi ha 31.455 %. De la resta de categories, cal destacar la tendència a l'alça en el segment dels busos.

Les noves xifres de matriculacions es coneixen poc després que el Govern hagi posat en marxa el Pla d'Impuls al Vehicle Elèctric 2025-2030, amb la finalitat d'accelerar la implantació del vehicle electrificat a Catalunya i assolir 180.000 noves matriculacions de vehicles electrificats, així com la creació de 9.000 nous punts de recàrrega de titularitat de la Generalitat i l'estalvi de 470.000 tones de CO₂.