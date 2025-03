El PSC guanyaria les eleccions catalanes, Junts en recularia i impulsaria Aliança

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El PSC s'imposaria a les eleccions al Parlament amb entre 41 i 43 escons, un resultat similar als 42 del 12-M, segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió, presentat aquest dijous. Junts seria segona però cauria per sota dels 30 diputats per primer cop (27-29), i cauria entre 6 i 8 escons, just els que guanyaria Aliança (AC), que arribaria als 8-10. La transferència de vot entre les dues formacions és la més alta de la mostra.

ERC continuaria tercera (21-23), amb un lleuger augment respecte als últims comicis. El PP seria quart (14-16), Vox cinquè (10-12) i, per sota d'AC, se situarien comuns (6-7) i CUP (3-4). Un tripartit d'esquerres sumaria (68-73), mentre que l'independentisme no tindria majoria ni amb AC (59-66).

El baròmetre, que es va fer entre el 14 de febrer i el 14 de març amb 2.000 enquestes, continua assenyalant el PSC com a partit més votat, i es mantindria amb una bossa de votants similars als comicis a la cambra catalana del 12 de maig de l'any passat (28%). En l'estimació del CEO, es mouria en una forquilla d'entre el 27 i el 29% dels vots. Salvador Illa es manté com a líder preferit per ser president de la Generalitat, passant del 18% al 22% dels suports, en comparació amb l'últim baròmetre.

Un de cada deu votants de Junts aniria a Aliança Catalana

El canvi més significatiu, però, és la transferència de sufragis entre Junts i Aliança Catalana. La formació presidida per Carles Puigdemont va assolir el 21,6% del suport l'any passat, i ara es mouria entre el 15 i el 19%. L'enquesta revela que pràcticament un de cada deu persones que els van votar ara anirien a Aliança, la transferència de vot més alta de tot l'arc parlamentari. Així, si el partit de Sílvia Orriols va treure el 3,8% dels suports, ara pujaria a entre el 5 i el 7% i podria entre multiplicar per quatre i per cinc el nombre de diputats actuals.

Amb tot, Junts superaria a ERC en el segon lloc, però aquest últim retallaria distàncies ja que aniria lleugerament a l'alça. Si el 12-M va obtenir el 13,7% dels sufragis, ara n'aconseguiria entre el 13 i el 16%. A més, coincidint amb la recuperació de la presidència del partit, els qui prefereixen Oriol Junqueras com a cap de l'executiu català es dupliquen respecte a l'últim baròmetre i passen del 3 al 6% i s'apropa a Puigdemont, que recula de l'11% al 9%.

El PP seria quarta força, amb entre un 10 i un 12% dels vots –el 12-M va sumar l'11% i Vox, cinquena, amb 7-10% dels sufragis, una tendència lleugerament a l'alça respecte al 7,95% de fa un any. En cap dels dos casos s'observen grans diferències, com així tampoc entre amb els comuns (6-8% d'estimació de vot) i la CUP (3-5%).

Sumar es desplomaria al Congrés afectat per la irrupció de Podem

Pel que fa a les eleccions al Congrés, el PSC també s'imposaria, amb entre 19 i 21 escons dels 48 en joc a les quatre demarcacions catalanes i repetiria així els 19 diputats aconseguits en els comicis del juliol del 2023. ERC pujaria del tercer al segon lloc (7-8), amb uns resultats similars a Junts (6-8). Totes dues forces van aconseguir 7 representants el 23-J, com també va ser el cas de Sumar, que ara es desplomaria als 2-3 i es veuria afectada per la irrupció de Podem, que n'aconseguiria un. Les dues formacions es van presentar juntes en les últimes eleccions al Congrés. El PP (5-7) clavaria els 6 diputats aconseguits fa dos anys, una circumstància similar als dos de Vox (l'enquesta li'n dona entre 2 i 3). Per últim, la CUP, que es va quedar fora de la cambra, ara estaria amb entre cap i un diputat.