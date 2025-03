Una família de Lleida ven a Wallapop un bus històric de Madrid que portava dècades en un magatzem

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El que semblava ser un simple vehicle antic emmagatzemat durant anys en un racó de la casa d’una família de Bellpuig va resultar ser una peça clau en la història del transport urbà a Espanya. Aquest autobús Leyland Titan OPD2/7, fabricat l'any 1957 a Anglaterra, havia romàs entre 25 i 30 anys en desús, fins que un anunci en plataformes de segona mà va canviar el seu destí per sempre.

Els tres germans propietaris, que havien heretat el vehicle del seu pare, van decidir vendre l’autobús de dos pisos a Wallapop i Mil Anuncios, sense saber que la seva venda despertaria l’interès d'aquells que més valoraven la seva importància històrica. I així va ser, ja que un empleat de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Madrid, que es trobava navegant en aquestes plataformes, va reconèixer ràpidament el potencial valor patrimonial del vehicle i va contactar amb els propietaris.

De Wallapop a patrimoni històric

Després d’una inspecció minuciosa, l’equip de Patrimoni Històric de l’EMT va confirmar que es tractava d’un autèntic Leyland Titan OPD2/7, un dels autobusos que van circular pels carrers de Madrid en les dècades dels 50 i 60. El vehicle, amb número de bastidor i sèrie que el vinculaven directament a la flota madrilenya, va ser adquirit per l’EMT per 15.000 euros, reconeixent el seu valor més enllà de l’econòmic.

Aquesta troballa és de gran rellevància per a Madrid, ja que fins la data només es conservava una unitat d’aquest model al seu museu. La compra d’aquest segon autobús ofereix una oportunitat única per enriquir el patrimoni del transport públic històric de la ciutat.

Quin serà el futur de l’autobús?

El Leyland Titan, que havia quedat apartat durant anys, serà restaurat en un procés ambiciós i minuciós que començarà en els propers mesos. El projecte ha estat adjudicat a l’empresa Carrocería y Servicios del Autocar SL., i la seva restauració integral es prolongarà durant 18 mesos. Durant aquest temps, es recuperarà la seva aparença original, tal com va ser donat d’alta a la flota madrilenya l'any 1958.

L’objectiu de l’EMT no només és tornar a l’autobús el seu aspecte històric, sinó també fer-ho funcional per poder circular novament per les vies públiques. Tècnics especialitzats treballaran per recuperar peces originals i crear nous components que permetin que el vehicle compleixi les normatives de seguretat actuals, sense perdre la seva essència històrica.

Un capítol especial a Montgai

Però el que fa encara més interessant la història d’aquest autobús és el seu vincle amb la història catalana. Entre 1966 i 1986, el circuit de motocròs El Cluet de Montgai va ser seu d’importants competicions, incloent el Gran Premi d’Espanya de Motocròs. En aquest escenari, el Leyland Titan va tenir una funció peculiar: transportava els espectadors als esdeveniments, deixant una empremta important en la memòria col·lectiva del motocròs.

Un patrimoni que va més enllà del transport

Aquest descobriment subratlla la creixent preocupació per conservar el patrimoni històric del transport públic a Espanya. A diverses ciutats espanyoles, s’estan duent a terme esforços per recuperar i preservar vehicles clàssics que formen part de l’evolució de la mobilitat urbana del segle XX.

El Leyland Titan és un d’aquests símbols d’una època en què els autobusos de dos pisos eren una vista comuna als carrers espanyols. Una vegada restaurat, l’autobús s’unirà al Museu de l’EMT, on s’exhibirà com un símbol del transport urbà de mitjans del segle XX i oferirà als visitants una visió més profunda de la història del transport públic a Madrid.