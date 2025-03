Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Sílvia Paneque «entén l'afartament» dels usuaris de Rodalies que s'han mobilitzat aquest dissabte, fruit d'anys de «desinversió», però afegeix que des del Govern treballaran per a «millorar la informació» als viatgers durant l'any 2025.

Així ho ha assegurat la consellera de Territori i Habitatge aquest dissabte des de Manlleu, on ha visitat la restauració fluvial del Ter amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua. En declaracions als mitjans de comunicació, Paneque ha admès que «no serà un camí fàcil» i que encara hi haurà «incidències» mentre no s'executin totes les inversions previstes a la xarxa ferroviària.

En tot cas, ha refermat el compromís del Govern a afrontar-ho. «Tant de bo hagués estat estructural pels anteriors governs», ha reblat.La consellera de Territori i Habitatge ha admès que els usuaris fa anys que suporten «un servei deficient» des de «fa molts anys» com a fruit de la manca d'inversions de l'Estat.

En aquest sentit, ha deixat clar que entén «l'afartament» dels qui s'han mobilitzat arreu de Catalunya aquest dissabte. No obstant això, ha subratllat que l'actual Govern hi està treballant en dos fronts: les obres i la millora de la informació als usuaris.

En aquest sentit, Sílvia Paneque ha subratllat que en aquests moments hi ha 183 inversions previstes per part d'Adif, amb l'horitzó fixat en el 2027. «No serà ràpid ni fàcil, però com a Govern estarem amatents», ha assenyalat.

Mentre no arriben, ha afegit, des de l'executiu treballaran per «poder millorar la informació, que els usuaris tinguin informació clara sobre quines alternatives poden tenir». També ha destacat les obres de millores de les estacions i la seva accessibilitat.