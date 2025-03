La CUP torna a demanar la dimissió de Paneque i reclama «inversions a l’alçada de la situació límit» de Rodalies

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La presidenta del grup parlamentari de la CUP, Laia Estrada, ha insistit aquest dissabte que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha de dimitir. «La primera que ha de plegar, és ella», ha dit Estrada des de la concentració de protesta pel mal servei de Rodalies a Tarragona.

Segons la diputada de la CUP, «els usuaris no poden més» per culpa d’un servei «en una situació límit». «Les promeses de Paneque són fum, no ens pot demanar dos anys de paciència», ha sentenciat, tot reclamant «inversió a l’alçada de la situació i fer-les ja mateix». Per a la CUP, s’ha de tenir també més «respecte pel conjunt de les usuàries i calen alternatives».

«La situació és insostenible», ha considerat, tot recordant que al punt actual no s’hi ha arribat de casualitat ni «d’un dia per a un altre». «Portem dècades d’inversions a l’alta velocitat i a Espanya, sense inversió a Catalunya», ha denunciat.