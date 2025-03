Activada la prealerta del Ferrocat pels retards a Rodalies i aglomeracions a les estacions de l'R1 i R4 nord

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat pels retards i cancel·lacions del servei de Rodalies aquest dilluns al matí tot i la desconvocatòria de la vaga in extremis ahir al vespre. Segons ha informat en un missatge a X, les línies més afectades estan sent l'R4 nord i l'R1, on s'estan acumulant viatgers a les estacions.

Per la seva banda, segons Renfe, el motiu de les afectacions és perquè el pacte entre Ministeri de Transports, el Departament de Territori i representants dels treballadors es va fer «a última hora», i hi ha hagut problemes per reprogramar serveis que ja es preveien suprimits d’acord amb els serveis mínims.A més, una incidència tècnica d'un tren a l'estació de plaça Catalunya, les línies R1, R3 i R4 ha causat increments en els temps de viatge.

La desconvocatòria de la vaga aquest diumenge al vespre no ha servit per evitar les cancel·lacions, retards i aglomeracions a les estacions de Rodalies. Els usuaris han buscat alternatives igualment, com és el cas de Vilafranca del Penedès a l'R4, on s'han format llargues cues a l'estació de busos. La solució que buscaven, però, no ha estat àgil perquè fa més d’un any i mig que els usuaris del bus exprés denuncien que el servei està saturat per un transvasament diari de passatgers desencisats amb Rodalies.

Per la seva banda, la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha celebrat que els sindicats majoritaris hagin desconvocat la vaga de Renfe i Adif però ha demanat als maquinistes que facin costat als usuaris. «Els demanem que igual que s’han plantat amb el traspàs, ho facin també amb el servei», ha afirmat.