Els sindicats majoritaris desconvoquen la vaga de Renfe i Adif després d'un acord

Els sindicats SEMAF, CCOO, UGT i SCF han decidit desconvocar la vaga de Renfe i Adif que havia de començar aquest dilluns després d'arribar a un acord aquest diumenge al vespre amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i la Generalitat, segons han confirmat fonts ministerials a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Aquests sindicats havien convocat amb la CGT i la Confederació Intersindical-SF aturades de 24 hores a tot l'estat espanyol per a aquest dilluns, el 26 de març i l'1 d'abril i talls parcials el 24 i el 28 de març i el 3 d'abril.

Fonts del sindicat CGT han indicat que ells mantenen la protesta fins que consultin les bases sobre l’acord, mentre que SF creu que «no soluciona els problemes» i per això criden a la vaga.

La protesta pretén denunciar incompliments dels acords signats el 2023 que van servir per desconvocar una altra protesta en relació amb el traspàs de Rodalies de Catalunya a la Generalitat i la «privatització» del transport de mercaderies. Els sindicats consideraven trencats els compromisos que garantien que Renfe i Adif continuarien sent els prestadors dels serveis de Rodalies i que es preservaria la integritat de la plantilla de les dues empreses.

L’acord a què han arribat les parts aquest diumenge passa perquè Renfe Viajeros tingui la participació majoritària en el capital de la nova empresa que gestionarà Rodalies per un percentatge ínfim mentre que la Generalitat en controlarà el consell d’administració gràcies ja que el presidirà i hi tindrà vot de qualitat. El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha confirmat en declaracions a la premsa que hi haurà una «majoria de Renfe Viajeros» a l’accionariat i que la representació al consell d’administració serà «majoritàriament per a la Generalitat».

Aquesta fórmula «busca garantir els drets dels treballadors de Renfe i Adif» quan es creï la nova companyia «al llarg d’aquest any» i que alhora es presti el servei ferroviari de rodalia «des de la proximitat», ha assenyalat. També ha assegurat que la negociació amb els sindicats s’ha fet en tot moment «de la mà de la Generalitat», en contacte «permanent» amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.

Tot i que el document de l’acord no explicita el percentatge que tindrà la Generalitat i Renfe Viajeros a l’accionariat de la nova empresa, fonts sindicals han revelat a l’ACN que Renfe Viajeros tindrà la majoria del capital per tal que l’empresa pugui dependre del grup Renfe. De fet, el document signat per les parts ja contempla que la nova companyia «formarà part del grup Renfe amb respecte i garantia dels drets laborals», tot i que deixa el detall de la participació accionarial per a un futur esborrany dels estatuts, que haurien d’estar llestos aquest mateix mes de març.

El pacte estableix que la Generalitat contractarà amb la nova empresa la prestació del servei ferroviari «mantenint les càrregues de treball amb un termini mínim similar al contracte establert amb l'administració general de l'Estat en els altres àmbits de la xarxa». Pel que fa al traspàs de l'R1, es garanteix la continuïtat del servei actual operat per Renfe «a través d'una encomana de gestió o a través de l'instrument equivalent n la legislació catalana», un procés que s'haurà de fer amb participació dels representants dels treballadors i garantint-los els drets laborals.

L'altre punt de discòrdia era la gestió del servei de mercaderies, que els sindicats consideren que es vol «privatitzar». L'acord detalla que Renfe Mercancías es coordinarà amb Renfe Ingeniería y Mantenimiento per tal que hi hagi més combois i més fiables amb l'objectiu de millorar «tant la política comercial com l’execució del servei amb la voluntat de mantenir i incrementar el volum de negoci de la societat Renfe Mercancías». El Ministeri també es compromet a complir l’acord que va tancar amb els sindicats sobre aquesta qüestió el 2023.

Recels entre les plantilles pel traspàs de Rodalies

Els empleats de Renfe i Adif havien manifestat recels sobre la fórmula perquè la Generalitat assumeixi la gestió de Rodalies. Sobretot perquè la plantilla de les dues empreses estatals, formada en gran part per persones nascudes a altres zones d'Espanya, volia mantenir les condicions laborals i de mobilitat. La rotació entre els empleats d’Adif i Renfe és alta perquè sovint acaben tornant a la seva regió d'origen. Segons dades sindicals, a Catalunya hi ha uns 800 maquinistes de Renfe actualment i un 40% canvien de destí cada any. 7 de cada 10 maquinistes que condueixen els trens de Rodalies són originaris d'altres punts de l'Estat. D'altra banda, el salari d'un maquinista de Renfe és superior al d'un de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

CGT i SF mantenen la vaga

La CGT ha emès un comunicat en publicar-se l'acord en què anuncia que manté la convocatòria de vaga i critica que no hi ha hagut debat amb la plantilla per part del govern espanyol i la Generalitat. El sindicat ha recriminat als negociadors que «els ritmes i les premisses» les ha marcat ERC i ha denunciat que els han omès de l'acta de la reunió quan han dit que abans de subscriure l'acord consultarien els treballadors. Mentre això no passi, ha fet una crida a secundar la vaga. L’altre sindicat, SF, ha anunciat que manté la convocatòria perquè el document «no soluciona els problemes».