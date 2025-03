Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Diverses incidències provoquen retards i afectacions en sis línies de Rodalies aquest divendres a la tarda. Els trens circulen amb demores que en alguns casos poden superar els 20 minuts a les línies R2 Sud i Nord. També hi ha retards que poden superar els 30 minuts a l'R4 en els trens que van en sentit Manresa, amb afectacions a la resta de la línia.

D'altra banda, una incidència a la infraestructura entre Sant Pol de Mar i Calella provoca que els trens de l'R1 augmentin el seu temps de corregut en aquest tram. El mateix passa a l'R3, per una avaria entre Parets del Vallès i Granollers Canovelles. A l'R7 hi ha afectacions puntuals per l'avaria d'un material.

En paral·lel, del 10 al 28 de març hi ha servei alternatiu entre Tarragona i Salou-Port Aventura a l'R17 i l'RT2 perquè s'hi estan fent obres per renovar la via.