Detectats a Catalunya 17 casos de xarampió en els primers dos mesos del 2025

El Departament de Salut ha detectat a Catalunya 17 casos de xarampió en els primers dos mesos del 2025. Són dades, en concret, fins al 27 de febrer. Dels 17 casos, 7 són importats: sis procedents del Marroc i un del Vietnam. L'origen dels altres 10 casos és desconegut.

Set casos s'han notificat al gener i 10 més al febrer. Els afectats són 12 homes i cinc dones, d'entre 10 mesos i 53 anys. Dels 17, n'hi ha dos vacunats amb una dosi, sis no vacunats i nou amb un estat de vacunal desconegut. S'han notificat tres brots: un a l'àrea de Tarragona i dos al Barcelonès Nord-Maresme.

Pel que fa als set casos importats, hi ha dos no vacunats, quatre amb l'estat vacunal desconegut i un (el viatge a Vietnam) vacunat amb una dosi. Sobre els deu casos d'origen desconegut, hi ha quatre no vacunats, cinc amb estat vacunal desconegut i un vacunat amb una dosi (una infermera).

A causa de la baixa vacunació al Marroc, al país s'està gestionant una epidèmia de xarampió que ha registrat 25.000 casos entre setembre del 2023 i gener del 2025, amb 116 morts. Actualment, es disposa de punts de vacunació postexposició contra el xarampió a tot el territori català, oberts els caps de setmana i festius, per derivar-hi des de vigilància epidemiològica els contactes de possibles casos.