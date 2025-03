Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Una vaga convocada pel sindicat Ver.di per a aquest dilluns als principals aeroports alemanys ha causat la cancel·lació de gran part de la seixantena d'operacions previstes entre l'aeroport del Prat i ciutats com Berlin, Düsseldorf, els dos aeròdroms de Frankfurt, Múnic, Hannover o Stuttgart, entre d'altres, i que operen companyies com Vueling, Lufthansa, Ryanair, Easyjet o Volotea.

Concretament, des del Prat, s'havien previst 65 operacions, amb 33 sortides i 32 arribades, segons fonts d'Aena. El sindicat Ver.di ha convocat aquesta aturada per reclamar salaris més alts i millores en les condicions laborals.

Concretament, entre Barcelona i Berlin hi havia cinc vols programats d'anada i cinc de tornada i s'han cancel·lat tots; mentre que amb Munic set arribades i set sortides. Amb Düsseldorf s'havien programat 3 vols d'anada i tres de tornada, vuit d'arribada i vuit de sortida als dos aeroports de Frankfurt, dues sortides i arribades amb Hamburg, un vol per sentit amb Hannover i un vol per sentit amb Bonn, dos per sentit amb Stuttgart i tres arribades i dues sortides amb Leipzig.

Segons la web d'Aena, hi ha algun vol que s'ha arribat a operar com el d'arribada al Prat des de Múnic a les 11.04h o un altre a les 22.55h, del qual no consta que estigui cancel·lat. Per exemple, tampoc figura com a anul·lat el d'arribada des de Düsseldorf a les 18.50 h operat per Eurowings, un de Ryanair procedent de Frankfurt Hahn a les 11.47 h o un altre de Lufthansa a les 19.45 h.