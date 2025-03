Els aspirants a bombers exigeixen el Salari Mínim Interprofessional durant la formació

Els aspirants a bombers de la promoció 81/24 reclamen percebre el Salari Mínim Interprofessional (SMI) durant el seu curs de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Aquesta reivindicació ha rebut el suport dels sindicats de Bombers de la Generalitat, que consideren inacceptable la precarietat econòmica que afronten aquests futurs professionals. La demanda va ser portada al Parlament de Catalunya.

A partir del maig, els aspirants iniciaran una formació intensiva que s’estendran fins al desembre, amb jornades de dilluns a divendres de 8:00 a 18:00 hores, i en ocasions, també caps de setmana. No obstant això, la retribució actual per aquest període formatiu és de 861,41 euros bruts mensuals, molt per sota dels 1.184 euros establerts com a SMI per al 2024.

Durant una roda de premsa al Parlament els aspirants van denunciar que aquesta situació suposa una greu desigualtat i un obstacle econòmic per a moltes persones. Han recordat que el 21 de juliol de 2023, l’exconseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va signar un acord per millorar les condicions dels aspirants, comprometent-se a garantir que aquests percebin almenys l'SMI. Malgrat aquest compromís, la normativa encara no ha estat adaptada.

Segons dades de la darrera promocó, la mitjana d’edat dels aspirants supera els 30 anys, fet que implica sovint responsabilitats familiars i financeres. A més, el 40% dels alumnes provenen de fora de la província de Barcelona, la qual cosa els obliga a buscar allotjament temporal, assumir dues rendes de lloguer o suportar elevades despeses de transport.

Els sindicats van denunciar que aquesta precarietat suposa una discriminació respecte als aspirants de Bombers de Barcelona, que ja perceben una compensació per arribar al SMI. «És una reivindicació bàsica i necessària per garantir unes condicions dignes i justes durant la formació».

Gràcies al suport dels grups parlamentaris de CUP, ERC, Junts i comuns, la reclamació va ser registrada en forma de proposta de resolució al Parlament. Els aspirants i sindicats insten el Govern a aplicar immediatament l'acord signat i garantir que, a partir del maig, tots els futurs bombers percebin el Salari Mínim Interprofessional.

Concentració a Barcelona

Els aspirants a bombers i els sindicats han convocat una concentració el dijous 13 de març a les 9:45 h a la seu central de Bombers (UAB-Bellaterra). La mobilització coincideix amb la reunió de la Comissió de Seguiment dels Acords de millora de les condicions laborals al Cos de Bombers (2023-2026), on participaran la Direcció General de Bombers i els sindicats (UGT, Intersindical, CATAC, CSIF i CCOO). Un dels punts clau de la reunió serà l’aplicació del Salari Mínim Interprofessional (SMI) durant la formació a l’Escola de Bombers.

Els aspirants reclamen el compliment de l’acord signat fa dos anys i denuncien la situació de precarietat que pateixen durant el seu període de formació. «Prou sous de misèria mentre ens formem per a una professió a la qual ens entregarem plenament», afirmen. Amb aquesta mobilització, volen pressionar les autoritats perquè garanteixin condicions laborals justes. «Si la formació és l'escala cap a la professió, el sou ha de ser el primer esglaó!».