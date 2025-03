Catalunya gestionarà les devolucions i residències d'estrangers i els Mossos operaran a fronteres, ports i aeroports

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El PSOE i Junts han registrat aquest dimarts al matí conjuntament una proposta de llei orgànica de delegació de competències en matèria d'immigració per tal que la Generalitat de Catalunya pugui gestionar-les. La nova llei contempla que la Generalitat gestioni les devolucions d'estrangers que tinguin prohibició d'entrada, per la qual cosa els Mossos d'Esquadra col·laboraran en el control fronterer amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, amb qui també compartiran la seguretat de ports, aeroports i zones crítiques de cooperació.

Els Mossos assumiran també la «prevenció, persecució, protecció i assistència» a les víctimes de tràfic i explotació. Per aconseguir-ho, es contempla la incorporació de 1.800 nous agents de la policia catalana.

Segons han informat les dues formacions en sengles comunicats, s'ha acordat que la Generalitat es configuri com a «finestreta única» de les autoritzacions d'estada de llarga durada, residència temporal i expedició del document d'identitat per als estrangers (NIE); la cessió de la gestió dels centres d'internaments d'estrangers (CIE) a Catalunya i la competència sancionadora dels procediments administratius contra estrangers. Aquest últim punt contempla que instrueixi i executi les expulsions que no necessitin expedient –les devolucions– i que les que sí que el requereixin s'executin a partir de la proposta d'expulsió que formuli la Generalitat. El pacte PSOE-Junts inclou que Catalunya determini els perfils i contingents de treballadors contractats en origen i que s'apliquin les mesures vigents en matèria lingüística.

Per tal que la Generalitat pugui assumir totes aquestes noves competències, Junts i el PSOE han acordat que el govern espanyol transfereixi els «recursos humans, tècnics i econòmics necessaris» amb l'objectiu que Catalunya tingui «un model propi» de política d'immigració. «Les institucions catalanes tindran una posició determinant en el marc de la legislació internacional europea i de l'estat espanyol», clouen els comunicats que han fet públics ambdues formacions.

Dilluns a la nit els dos partits ja consideraven «imminent» el pacte per la transferència de les competències d'immigració. Després d'un enrocament en les negociacions entre socialistes i els de Carles Puigdemont, les converses es van encarrilar després que Junts retirés la proposició no de llei que demanava que Sánchez se sotmetés a una qüestió de confiança. El president espanyol havia advertit en diverses ocasions que no s'hi sotmetria i l'enfrontament amenaçava de crear un trencament entre aquests dos partits.

El text pactat ha de passar ara el tràmit corresponent al Congrés i en ser llei orgànica necessitarà majoria absoluta per ser aprovat, per la qual cosa caldrà que tots els socis de la investidura del president espanyol, Pedro Sánchez, hi votin a favor, si no sorgeix una inesperada majoria alternativa que l'acabi validant.