Trànsit, «especialment preocupat per la zona de Tarragona» després d'una nit de Carnaval tràgica

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha parlat d'una nit i matinada de Carnaval «molt tràgica» a Catalunya, amb cinc víctimes mortals confirmades i dos ferits molt crítics, i ha mostrat «màxima preocupació» per l'augment de víctimes joves.

«Fins al 2024 ens amoïnava la franja d'edat a partir dels 55 anys i ara estem parlant d'una franja d'edat molt més jove», ha apuntat aquest diumenge el director de l'SCT, Ramon Lamiel, en declaracions als mitjans.

«La meitat dels morts en accident aquest 2025 són menors de 35 anys i molts estaven en la vintena», ha precisat Lamiel, que igualment ha ressaltat de l'increment de víctimes mortals dones i la concentració de sinistres a les demarcacions de Barcelona i Tarragona.

«Ens preocupa especialment la zona de Tarragona», ha afegit el director del Servei Català de Trànsit, que ha reflexionat en veu alta i ha parlat de «múltiples factors» que han provocat els quatre accidents mortals -cinc amb el d'ahir dissabte a la C-16 al Berguedà- aquest cap de setmana de Carnestoltes.

«Es podria dir que n'hi ha tres de ben clars com són l'alcohol, la velocitat excessiva i també les distraccions», ha enumerat Lamiel, que ha incidit en la importància de no agafar el cotxe si has begut.

«Ben aviat presentarem un estudi d'alcoholèmies -sobre el consum habitual- i es constata que ha augmentat. I si es baixen els llindars, encara hi haurà més positius», ha alertat el director del Servei Català de Trànsit, que ha estat acompanyat de la cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos, Mònica Luís.

«L'alcohol és letal per als conductors», ha insistit Lamiel, que igualment ha parlat de desplegar una «nova estratègia» en els radars mòbils a les carreteres. «Els desplaçarem a les vies amb més problemes de velocitat i sinistralitat», ha avançat el director de l'SCT, que ha reconegut que els prop de 30 morts en poc més de dos mesos del 2025 és «una mala xifra».

«El febrer el vam tancar amb 22 víctimes mortals a les carreteres. No és una xifra bona, mai ho és, però no sortia dels paràmetres dels darrers anys», ha puntualitzat Lamiel. «El que realment ha estat singular, anormal, tràgic i dramàtic és el que ha passat aquesta nit i matinada de Carnaval», ha lamentat el director de Trànsit. «Havíem passat una setmana sense morts a les carreteres i aquest cap de setmana ja en tenim sis, de cop i volta», ha deplorat Lamiel.

«La mobilitat de Carnestoltes ens preocupava, i així ho demostren els més de 90 controls d'alcoholèmia i drogues de Mossos d'Esquadra a les carreteres, però no esperàvem aquesta greu sinistralitat», ha manifestat el director del Servei Català de Trànsit, que finalment ha apuntat un «canvi en la mobilitat» en punts com Barcelona i Tarragona.

«Tenim mobilitat més pròpia del mes d'abril que de febrer. A partir d'ara haurem de saber-hi conviure i tenir-ho en compte», ha conclòs Lamiel.