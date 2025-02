Comuns i Govern pacten augmentar la taxa turística fins a duplicar-la

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Comuns i el Govern signaran aquesta dijous a la tarda l’acord que permetrà que Catalunya pugui duplicar la taxa turística. A més, tal i com ha avançat la Cadena Ser i ha confirmat l’ACN, part dels recursos que se’n derivin de l’increment d’aquesta taxa aniran destinats a polítiques d’habitatge.

Així, quan s’apliqui el pacte la taxa turística podrà arribar a ser d'un màxim de 15 € per persona i nit a Barcelona, mentre que la resta de Catalunya podran ampliar el que es cobra si apliquen un suplement que fins ara només podia incloure’l a la capital catalana. L’augment de la taxa turística era una de les demandes dels Comuns i el PSC de Salvador Illa s’havia compromès a revisar-la i incrementar-la, però fins ara no s’havia concretat.

L’acord forma part de les novetats en matèria fiscal que anunciaran i signaran aquest dijous a la tarda la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i la consellera d'Economia, Alícia Romero, a la seu del seu departament.

«No suposa cap límit al turisme»

Des dels Comuns, el portaveu parlamentari, David Cid, ha defensat l’augment de la taxa turística fins a duplicar-la com una mesura proporcionada i justa. «Una persona que ve a Catalunya pagant 400 o 500 euros per una nit d’hotel, pot pagar 7 euros més», ha assegurat en declaracions a la Cadena Ser-Catalunya, tot afegint que actualment «hi ha rècord de turistes i estem parlant de xifres de la nova taxa que no suposen cap límit» al turisme ni a l’arribada de visitants. Cid, a més, ha recordat que mesures com aquesta «és el que es planteja a tota Europa». «La tendència a nivell europeu és aquesta», diu.

De la mateixa manera, el portaveu dels Comuns defensa que l’increment de la taxa «vagi destinat a polítiques d’habitatge». «Els turistes que ens visiten poden fer un petit esforç per a ajudar en el principal problema que tenim», ha comentat.