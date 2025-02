Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit (SCT) incorporarà la figura del «responsable de sinistre» després d’un accident que pugui desembocar en un col·lapse com el de l'AP-7 a l'Hospitalet de l'Infant divendres, quan la via va quedar tallada 14 hores en sentit sud. Serà una mena de «portaveu» de gestió del trànsit i la funció principal serà «reforçar la comunicació» de l’evolució de l’accident, ha explicat el director de l'SCT, Ramon Lamiel, a Catalunya Ràdio.

Altres mesures que ha anunciat en cas d’accidents com el de divendres són panells d’informació instal·lats en punts on els conductors puguin sortir cap a altres carreteres per no quedar-se després atrapats o directament tallar la circulació i desviar-los cap a aquestes vies alternatives. Lamiel ha anunciat la figura del «responsable de sinistre» per millorar la informació i la comunicació que ajudi a evitar col·lapses especialment a l’AP-7, després de l'accident mortal que hi va haver divendres passat, quan van xocar tres camions i l’ocupant d’un d’ells va perdre la vida.

Els treballs per excarcerar la víctima mortal, així com retirar la càrrega dels vehicles i netejar la via, es van allargar durant tot el dia i centenars de vehicles van quedar atrapats en retencions.

Després d’analitzar el que va passar, el director de l’SCT ha explicat que una de les conclusions a què han arribat és que hi va haver un «error de concepte» en el sistema d’informació i comunicació de l’emergència. El director de Trànsit ha assenyalat que el seu equip va estar informant des de primera hora del matí i fins a la nit i que per tant els missatges hi eren, però ha apuntat que molts ciutadans que es van incorporar a l’AP-7, sobretot a la tarda per marxar de cap de setmana, no sabien els problemes que hi havia. Així, ha reflexionat que la mobilitat del matí, lligada a l’activitat laboral, és molt diferent a la de la tarda, i més en divendres.

És en aquest marc que han decidit crear el «responsable de sinistre» i reforçar també la informació en panells instal·lats en punts on els conductors puguin decidir desviar-se cap a carreteres alternatives. Lamiel ha afegit que, si ho consideren necessari, també intervindran en aquesta «presa de decisions», fent que els Mossos d'Esquadra tallin la circulació per obligar els conductors a desviar-se. Amb tot, el responsable de Trànsit s'ha mostrat contingut respecte a aquesta darrera mesura, ja que també cal tenir en compte l'impacte de fer fer «més quilòmetres en una via que no és d'alta capacitat».