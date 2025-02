Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Gremi de la Pagesia Catalana ha desconvocat els talls de carreteres que tenia previst de fer aquest dilluns. Ho ha anunciat aquest diumenge a la nit el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, després de reunir-se durant la tarda i vespre amb l’entitat a Cervera.

Bona part de la pagesia catalana pretenia sortir de nou a les carreteres un any després de la històrica protesta organitzada per Revolta Pagesa malgrat el desacord de sindicats com Unió de Pagesos i JARC, que han advertit que no secundarien els talls.

El conseller i representants del Gremi de la Pagesia Catalana han signat passades les 21.30 hores un document amb 19 punts que aborden mesures com l’augment de recursos per al control de la fauna cinegètica, especialment dels conills; simplificacions administratives; millores fiscals per als agricultors professionals, que inclouen una rebaixa del tram autonòmic de l’impost que afecta els hidrocarburs i també els impostos de successions i transmissions; canvis en el pla de sequera; ajudes vinculades a adversitats climàtiques i altres problemàtiques del sector; mesures contra el robatoris; el compromís de fer un debat públic sobre l’acord de la Unió Europea amb el Mercosur, i la creació d’una comissió bilateral per revisar el compliment d’aquests acords, entre altres.

Aquest dilluns estaven previstes afectacions en diversos punts de la xarxa viària. Segons va informar l’entitat dissabte, els talls s’havien de fer a l'AP-7 a l'Aldea (Baix Ebre), a l'A-2 entre Jorba i la Panadella (Anoia), les Bordes (Alta Ribagorça), la C-25 a Vic al costat de la BV-4601, l'AP-7 a Llorenç del Penedès (Baix Penedès), l'enllaç de la C-16 amb la C-25 a Sant Fruitós de Bages (Bages), l'AP-2 entre Vila-rodona (Alt Camp) i la Bisbal del Penedès (Baix Penedès), l'AP-2 entre les Borges Blanques i Soses (Segrià) i l'A-2 a l'enllaç amb la C-13 a Alcoletge. També s’havien previst protestes a la rotonda de Santa Llogaia a Pontós (Alt Empordà), l'AP-7 a la Roca del Vallès (Vallès Oriental), a Balaguer a la cruïlla de la C-12 i la C-53 i a la C-38 al Molló (Ripollès).

Aquest mateix diumenge, però, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un paquet d'una vintena de mesures per reduir la burocràcia al sector agrari. Ho ha fet durant la cloenda del Congrés Nacional d'Unió de Pagesos i ha explicat que entre les mesures que contempla el pla hi ha l'eliminació de la taxa del certificat sanitari de moviment del bestiar en situació de malaltia i la supressió de l'obligació de mantenir un llibre de gestió de fertilitzants als agricultors que s'acullin al quadern integrat d'explotació. Illa ha dit que «no és el final de res» sinó que és «un primer pas per no posar entrebancs».

Malgrat tot, aquest diumenge a la tarda hi ha hagut protestes de la pagesia en carreteres com la C-14, l’N-145 i l’N-260 a l’Alt Urgell, on s’han fet marxes lentes que han provocat incidències fins passades les 21.00 hores, segons el Servei Català de Trànsit. També divendres hi va haver una prèvia dels talls a la Cerdanya, on una vintena de tractors van fer una marxa lenta a la boca nord del Túnel del Cadí, la qual cosa va provocar afectacions a la C-16, l’N-152 i l’N-260.