Educació planteja prohibir l'ús del mòbil a l'aula a totes les etapes i restringir les pantalles a infantil

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament d'Educació ha plantejat ampliar la prohibició del mòbil a l'aula a totes les etapes educatives i restringir l'ús de pantalles a infantil. En concret, la conselleria encarregarà a la nova Comissió per una Digitalització Responsable que avaluï aquestes dues mesures, tal i com ha explicat la consellera d'Educació, Esther Niubó.

Actualment, ja no es permet l'ús del mòbil a l'aula ni a infantil ni a primària però sí a secundària amb finalitats educatives. Ara, Educació vol anar més enllà i ha demanat que s'avaluï ampliar la prohibició també a l'ESO. D'altra banda, Niubó ha encarregat a Ivàlua una auditoria per avaluar com s'estan fent servir els dispositius digitals a les aules.

Aquest curs escolar va entrar en vigor una nova normativa que restringia l'ús dels mòbils als centres escolars. En concret, es prohibia el seu ús a infantil i primària, però es permetia a secundària si es considerava que hi havia una finalitat educativa.

Niubó ha destacat que la feina que es va fer l'any passat fins arribar a aquesta normativa va ser «molt important» però ha dit que ara volen anar més enllà, no només estudiant si cal ampliar la prohibició a l'ESO sinó també obrint el ventall de dispositius digitals objecte de la normativa. Així, d'una banda ha encarregat a la comissió que avaluï si s'haurien de prohibir per complet els mòbils a totes les etapes educatives. Segons la consellera, reben «queixes i comentaris» tant de famílies com de centres educatius que apunten que potser «es podria prescindir» dels mòbils per complet a les aules i sobre el fet que això «evitaria o limitaria la pressió» a l'hora de donar un mòbil als infants i adolescents.

De l'altra banda, Niubó ha dit que es vol anar més enllà dels mòbils i avaluar l'ús genèric que es fa dels dispositius digitals i les pantalles als centres escolars i, en concret, a infantil. La consellera ha explicat que aquesta necessitat sorgeix del fet que des de la pandèmia s'han adquirit molts dispositius digitals als centres escolars i s'ha ampliat el seu ús, però ha trobat a faltar una anàlisi sobre el com s'han anat aplicant aquestes noves tecnologies.

En aquest sentit, ha plantejat que hi ha matèries que es fan «de manera gamificada», com poden ser les matemàtiques i la lectura, i ha plantejat avaluar si això és positiu o no pedagògicament parlant. Ha explicat que aquest debat sorgeix als claustres i per això ha dit que és necessari mirar quin ús se n'està fent «i corregir si cal el rumb».

Niubó ha volgut posar en valor les oportunitats que poden oferir aquests recursos digitals però ha insistit que també poden plantejar efectes negatius. Per això, ha dit que s'ha de garantir un entorn «segur i saludable» per als alumnes, així com garantir l'equitat per a totes les famílies.

Una cinquantena d'experts per reflexionar

Niubó ha anunciat aquests plantejaments després de presidir la primera reunió de la Comissió per una Digitalització Responsable. El grup està format per unes 50 persones, professionals i representants d'organitzacions i entitats relacionades amb el desenvolupament digital i també directors de centres, docents i acadèmics. El coordinador serà el pedagog i doctor en Ciències de l'Educació Màrius Martínez.

La comissió es divideix en dos grups. Un primer format per professionals de diferents àmbits de treball que coneixen els efectes dels usos dels dispositius i entorns digitals i les seves conseqüències. Aquest s'encarregarà de fer una diagnosi de la situació i de les problemàtiques detectades, que acabarà amb un conjunt de criteris, pautes i propostes per a la comunitat educativa.

El segon grup està format per professionals dels àmbits socioeducatius que coneixen l'ús que es fa de les pantalles i dels entorns digitals en el context escolar i també sobre l'alfabetització digital. Aquest partirà de la diagnosi inicial i n'elaborarà una sobre els usos de les pantalles en el context escolar, per etapes educatives i en diferents tipologies de centre. Aquesta diagnosi abordarà tant l'ús dels dispositius amb finalitats educatives com la seva utilització informal.

Entre els membres de la comissió hi ha el doctor en biologia i professor de genètica a la Universitat de Barcelona David Bueno; l'exdirectora general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital al Departament d'Educació Mar Camacho; la sociòloga Alba Castellví; la pedagoga i escriptora Anna Forés; la presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, Anna Gatell; les investigadores Mariona Grané i Victòria Marín; el psicòleg clínic especialitzat en conductes suïcides Francisco Villar, la vicepresidenta del CAC, Laura Pinyol; i l'autora del llibre De 0 a 3, res de pantalles Anna Ramis, entre d'altres. També hi ha assistit membres dels Mossos d'Esquadra, del Departament de Salut, d'Empresa i Treball i d'Igualtat i Feminismes.

En l'àmbit de les entitats hi ha membres d'Adolescència Lliure de Mòbils, Aixeca el Cap, Som Connexió, FEDAIA, aFFaC, FAPAEL, FAPAES i el Gremi d'Editors, entre d'altres.

Sobre el grup, Niubó ha defensat que servirà per recollir la «preocupació» que hi ha a la societat sobre l'ús inadequat o l'abús de pantalles i analitzar l'impacte en el procés d'aprenentatge.

Dues guies de recomanacions el curs vinent

El treball d'aquesta comissió finalitzarà el juny i el resultat seran dues guies que haurien d'estar preparades per a l'inici del curs vinent. Hi haurà una primera guia de bones pràctiques per als centres i una altra per a les famílies.

D'altra banda, l'informe d'Ivàlua podria estar enllestit abans de l'estiu.