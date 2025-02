La nova versió de 'Les tres bessones' arribarà a la televisió el 2027 amb un 'reboot' internacional

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un acord de coproducció entre tres països -Catalunya, Itàlia i Portugal- permetrà tornar a la vida animada les històries de l'Anna, la Teresa i l'Helena, conegudes popularment com 'Les tres bessones'.

La productora catalana Peekaboo Animation i l'estudi italià RainFrog, amb la col·laboració del portuguès Sardinha em Lata, començaran a treballar en l'adaptació televisiva de les cèlebres protagonistes de Roser Capdevila a la tardor.

La primera de les dues temporades previstes, que constaran d'un total de cinquantena de capítols, s'espera que s'estreni a principis del 2027 al 3Cat, RTVE i les televisions públiques italiana (RAI) i portuguesa (RTP). Es tracta d'una proposta renovada i adaptada als nous temps amb unes bessones una mica més grans

Les tres productores impulsen, així, el que es coneix com un 'reboot', una nova versió d'un projecte audiovisual antic al qual se li fa una reinterpretació acurada als nous temps. Precisament, l'emissió coincidirà amb els 30 anys de la primera emissió de 'Les tres bessones'. L'ADN de la sèrie, però, serà el mateix i donarà continuïtat a l'èxit internacional de la sèrie clàssica, que va arribar a més de 160 països.

Les germanes, que ara seran una mica més grans, continuaran comptant amb l'ajuda de personatges històrics i de fantasia que tenia la sèrie original i hi tornaran a aparèixer la cèlebre Bruixa Avorrida i el mussol. El públic al qual s'adreça la nova adaptació també serà d'uns anys més i passarà dels 5 anys als 7 o 8.

En total, el projecte es preveu que tingui dues temporades, amb 26 capítols d'11 minuts cada una, la meitat que en la sèrie original. L'objectiu és, segons ha explicat en una entrevista a l'ACN Iván Agenjo, productor executiu de Peekaboo Animation, adaptar el format a les «noves generacions» mantenint-ne l'esperit, però canviant la manera com les germanes s'enfronten als reptes i prenen decisions amb aventures «una mica més complexes».

Així, al costat de personatges de ficció com La Caputxeta hi poden aparèixer personalitats històriques com Frida Kahlo. «Posarem el focus en el treball en equip i en les personalitats de cadascuna d'elles amb una visió contemporània i d'empoderament», defensa.

A tall d'exemple, en la història de la Rateta presumida, la protagonista podria buscar els candidats per Internet, sense que arribi a trobar-ne cap que li agradi. «Així introduïm el concepte que a les xarxes no tot és el que sembla», avança a l'Agència el productor executiu de Peekaboo Animation.

Amb l'acord, la sèrie tindrà noves audiències, tant a Catalunya com a l’estranger. Així, les germanes que va fascinar a molts infants d'arreu del món els anys 90 reviuran a la RAI, l'RTP, com també a RTVE i 3CAT, a través dels seus respectius canals Clan i SX3.