Un conductor confon la via del tren amb un camí i entra amb el cotxe quan venia el comboi

Cotxe a la via del tren a Golmés.

Un home ha confós la via del tren de la RL3 amb un camí lateral i ha entrat amb el seu cotxe quan venia el comboi. Els fets han passat pocs minuts després de les set del matí a Golmés, al Pla d’Urgell, i no hi ha hagut ferits ni tampoc danys materials.

Segons els Mossos, la circulació de trens ha quedat restablerta abans de les vuit del matí. La policia ha immobilitzat el vehicle, ja que el conductor no tenia el permís homologat a l’estat espanyol i ara podria rebre una sanció administrativa.