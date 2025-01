Salut activa la doble autenticació per entrar amb contrasenya a La Meva Salut

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament de Salut activarà aquest dijous un sistema de doble autenticació per reforçar la seguretat a l'hora d'accedir a La Meva Salut, l’espai personal que permet consultar la informació sanitària, comunicar-se amb els professionals i fer altres gestions en línia.

A partir de dijous, quan els usuaris entrin a La Meva Salut amb l’opció de contrasenya, rebran un codi numèric únic per SMS al telèfon registrat al sistema, que hauran d'introduir en una nova pantalla per completar l'autenticació i accedir al servei. La mesura s’aplica tant a la versió web com a l’app mòbil i s’emmarca en un conjunt d’accions per reforçar la seguretat de La Meva Salut després que fa uns mesos es detectessin robatoris de credencials personals per accedir-hi.

Salut va detectar més de 150 casos de suplantació d’identitat entre juny i novembre, si bé la conselleria ha puntualitzat en diverses ocasions que no van «hackejar» La Meva Salut sinó que els suplantadors van entrar a l’ordinador de les víctimes per robar-los contrasenyes. Així, els suplantadors van modificar dades de contacte de les víctimes, contrasenyes d’accés i en alguns casos van activar l’eConsulta per demanar la prescripció de fàrmacs.

Aquests robatoris han portat el Departament de Salut a desplegar una sèrie de mesures per millorar la seguretat digital, entre les quals la doble autenticació. En cas de dubtes a l'hora d'accedir a La Meva Salut amb aquest canvi, el Departament indica que els usuaris poden contactar al 061 Salut Respon o adreçar-se als centres d'atenció primària (CAP).

A banda de la identificació amb codi d’usuari i contrasenya, hi ha altres sistemes d’identificació digital per entrar a La Meva Salut, com són l'idCAT Mòbil i el certificat digital o DNIe (només per accedir al web lamevasalut.gencat.cat). Es pot obtenir l’idCAT Mòbil de manera presencial a la xarxa d’oficines d‘atenció ciutadana (OAC) o per Internet, a través del formulari digital, que incorpora l’ajuda d’un assistent.

Entre les altres millores de seguretat digital que ha impulsat el Departament hi ha la incorporació de l’IdCAT Mòbil com a sistema alternatiu d’identificació. També s’ha reforçat la seguretat de les contrasenyes personals i s’ha introduït la notificació automàtica per correu electrònic cada vegada que es modifiquen les dades de contacte associades a La Meva Salut (correu electrònic o número de telèfon) per garantir-ne una protecció addicional.