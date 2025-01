Salut planteja ampliar la vacunació contra la grip i la covid a tota la població per «fer efecte barrera»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera de Salut, Olga Pané, ha plantejat que es podria fer una crida general perquè tota la població es vacunés contra la grip i la covid, no només als grups de risc, i crear així un «efecte barrera». En declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que estan començant a revisar els resultats d'aquesta temporada, on les taxes de vacunació estan per sota de les recomanades, i en aquesta reflexió ha plantejat que si es vacunen altres col·lectiu més enllà dels grups de risc «s'impedeix que la grip corri per la societat i contagiï més gent».

És una qüestió de «solidaritat col·lectiva», ha defensat. D'altra banda, ha dit «rotundament» que les paparres no suposen un problema de salut pública actualment a Catalunya. Pané ha reconegut que les taxes de vacunació d'enguany no han estat les que els agradarien en els grups de risc però tampoc entre altres col·lectius, com poden ser els cossos de seguretat o els sanitaris. Ho ha relacionat amb una «certa fatiga» de la població pel que fa a les vacunacions després de la pandèmia de la covid.

A més, ha dit que es posa molt l'accent en la vacunació dels grups de risc, com gent gran o pacients immunodeprimits, però ha plantejat que potser caldria ampliar la població diana. En aquest sentit, ha defensat «posar l'accent» no només en les persones que si es posen malaltes poden tenir complicacions, sinó també en aquelles altres que si contrauen els virus respiratoris els poden transmetre a aquestes persones de risc. Un d'aquests col·lectius que actuen com a transmissors importants són els nens petits, ha recordat.

Ha dit també que tot i que es considera que el pic de la grip ja s'ha assolit aquesta setmana i els casos «començaran a baixar», continua vigent la crida a la vacunació, especialment dels grups de risc. La temporada acabarà al març.

Pel que fa a la situació dels virus respiratoris, ha explicat que la grip ha tingut més incidència enguany perquè ha desplaçat la covid. «Pràcticament ha desaparegut», ha manifestat. I és que ha valorat que el virus de la grip que ha circulat és més diferent que el de la temporada anterior, mentre que el de la covid és semblant i per això hi ha més immunitat.

També ha explicat que en una situació de molta circulació de virus, com l'actual, és recomanable l'ús de la mascareta als centres sanitaris i també en situacions de moltes aglomeracions.

Més paparres però no perilloses

D'altra banda, ha volgut deixar clar que les paparres «no són un risc per a la salut pública» a Catalunya. La consellera ha dit que és «infreqüent» que piquin les persones i també que si piquen transmetin una malaltia. «Voldria tranquil·litzar a la gent, que segueixi passejant per les muntanyes i fent activitats als boscs», ha declarat.

Pané ho ha dit després que aquest divendres transcendís un estudi que alerta de la «gran proliferació» de la paparra hyalomma lusitanicum a Catalunya, després d'haver-ne localitzat a 101 municipis. En aquest sentit, la consellera ha dit que és cert que n'hi ha més i que es fa un seguiment des de Medi Natural, els ajuntaments i les diputacions i ha relacionat aquest increment amb el canvi climàtic.

Planificació de places de metges de família

Coincidint amb les proves per a Metge Intern Resident (MIR) aquest dissabte, Pané ha explicat que enguany s'han reduït el nombre de places de metge de família que es treien pel «coll d'ampolla» que suposa que els hospitals no puguin superar un nombre determinat d'estudiants en pràctiques. «No hi pot haver un nombre més gran d'estudiants per malalt, per tal que un malalt no estigui tot el dia rodejat d'estudiants», ha exemplificat.

Per pal·liar aquesta situació, ha dit que s'està treballant en una modificació del currículum del metge de família, de tal manera que es redueixi el temps que s'ha de passar a l'hospital i els residents estiguin més temps a l'atenció primària. «Això permetrà treure més places l'any vinent», ha concretat. Tot i això, ha assegurat que les places que es van treure l'any passat no es van cobrir totes. Amb tot, ha defensat que la planificació d'enguany s'ha fet «amb les possibilitats que hi havia».

Per últim, ha tornat a defensar la prohibició de fumar a les terrasses i ha explicat que han fet arribar aquesta «convicció» al Ministeri de Sanitat. Ha explicat que no tingut temps de parlar amb el gremi de restauració però ha insistit que «és bo allunya el tabac d'on hi ha aglomeracions de persones», cosa que permetria també «ajudar el fumador a limitar el seu hàbit».