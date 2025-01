Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les denúncies per robatoris i furts de metall a la xarxa ferroviària van duplicar-se entre 2022 i 2024. Així es desprèn d'una resposta parlamentària que signa la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la qual ha tingut accés l'ACN.

El document indica que el 2022 Adif va posar en coneixement dels Mossos 53 fets, 114 el 2023 i 116 entre gener i octubre de 2024. El text també revela un creixement exponencial d'aquesta mena d'actes vandàlics a la xarxa d'FGC.

Així, mentre que els anys 2022 i 2023 la companyia només va denunciar un succés, entre gener i octubre de 2024 n'ha comunicat tretze. Els robatoris de metall, majoritàriament coure, a la xarxa ferroviària de Catalunya s’han incrementat significativament en els darrers anys.

Per donar resposta a aquest problema delinqüencial, els Mossos disposen del Programa Específic de Lluita contra la Delinqüència - Metall (POE LCD-Metall).

Segons la conselleria, l'objectiu d'aquesta eina és «prevenir i reduir els fets delictius relacionats amb el funcionament normal de les infraestructures de serveis a la població». En aquest sentit, el pla investiga fets relacionats amb metalls com l’acer, el ferro, el coure, el plom, l’alumini, el zinc, el crom, o el magnesi, entre d'altres.

El mes de maig de 2024, arran de diversos assalts a la xarxa ferroviària, un dels quals a l’estació de Montcada - Bifurcació i que va comportar greus conseqüències en el servei de Rodalies, els Mossos van aplicar el nivell 2 d’aquest pla a tota Catalunya.

A més d’actualitzar-lo i estendre’l, la policia catalana va anunciar un increment dels patrullatges, va intensificar la prevenció, i va augmentar les inspeccions en punts de reciclatge o espais dedicats a la compra i venda de metalls.

També es van fer més controls de carretera en punts pròxims a obres d’infraestructures en els quals hi ha coure o a l’accés a artèries importants com l’AP-7 o l’AP-2. A més, la policia va impulsar la interlocució amb la fiscalia per aconseguir ordres d’allunyament de les instal·lacions.

En el marc d'aquest programa, entre els anys 2019 i 2024 els Mossos han desenvolupat una vintena d’investigacions relacionades amb aquesta temàtica. Una dotzena han estat tancades policialment, mentre que vuit continuen actives.

Coordinació policial

En aquest context, Interior ha destacat la importància que hi hagi cooperació amb les policies locals, donat que aquesta mena de successos tenen lloc arreu del territori. Així, ha explicat que s'han establert canals permanents de comunicació i tramesa d’informació. A banda, periòdicament es fan reunions de coordinació operativa en el marc de les juntes locals de seguretat o d’altres d’específiques.

Aquest treball col·legiat també s'estén al cos dels agents rurals i a altres serveis de seguretat pública i privada, empreses i organismes externs involucrats. Paral·lelament, l'Àrea Central Aeroportuària i de Transport Públic dels Mossos manté una interlocució constant amb Renfe, Adif i FGC i també amb el Departament de Territori.

Es dupliquen les denúncies

Entre els anys 2022 i 2024 les denúncies interposades per Adif per fets que havien tingut lloc a la infraestructura ferroviària van duplicar-se, passant de 53 el 2022 a 116 de gener a octubre de 2024. Si es té en compte tot l’històric, el creixement és significatiu.

L’any 2019 el gestor ferroviari va posar en coneixement de la policia 41 fets, 31 el 2020, 37 el 2021, 53 el 2022 i 114 el 2023. A la província de Barcelona es van produir quinze fets el 2019, vuit el 2020, tretze el 2021, 24 el 2022, 75 el 2023 i 57 entre gener i octubre de 2024.

Pel que fa als fets denunciats per FGC. De 2019 a 2023 només se'n va registrar una cada any. Aquest 2024 la xifra s’ha disparat i se n'han comptabilitzat tretze. Dotze d'aquests han estat a la província de Barcelona i un a la de Lleida.

Un 67% més de requeriments el 2024

Segons la resposta parlamentària, els requeriments que han atès els Mossos en relació amb aquesta mena de delictes també s’han disparat en els darrers anys. De fet, de gener a octubre de 2024 la policia catalana ha donat resposta a un 67% més de trucades en aquest sentit. Això es tradueix en un total de 87 intervencions policials arreu del territori.

La regió policial on se n’han registrat més ha estat la Metropolitana Nord, amb 21. La segueixen la Metropolitana Sud, amb disset; la de Girona, amb quinze; la del Camp de Tarragona, amb deu; la de Ponent, amb nou; la de Barcelona, amb vuit; i la Central, amb set.