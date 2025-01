Els Mossos denuncien un jove que circulava amb patinet elèctric i sense casc per l'AP-7

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un jove de 23 anys que circulava amb un patinet elèctric i sense casc per l'autopista AP-7, a l'altura de Sant Gregori (Gironès). Els Mossos l'han detectat al migdia i l'han custodiat fins que han aconseguit fer-lo sortir de l'autopista.

Un cop a fora han obligat a tornar a una zona urbana, ja que no està permès que aquests vehicles circulin per vies interurbanes, com autopistes, autovies o algunes carreteres.

Un cop han pogut assegurar que no hi havia perill pel propietari del patinet l'han sancionat administrativament amb una multa de 200 euros, que es redueix a la meitat si l'infractor paga abans del termini fixat.