Un mort i un ferit crític en l’explosió d’un tanc d’un producte inflamable al Port de Barcelona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’explosió d’un tanc d’un producte molt inflamable al Moll d’Energia del Port de Barcelona ha causat la mort d’una persona i cremades molt greus a una segona, que ha estat traslladada en estat crític a l’hospital Vall d’Hebron. L’explosió d’un tanc de transport d’acetat de metil, un producte molt inflamable, s’ha produït cap a les 10.10 hores a les instal·lacions de l’empresa Tepsa, al número 5 del carrer Port de Gènova, mentre es feien tasques de manteniment. Tres persones més han resultat ferides lleus que han estat ateses pel SEM, però no han requerit trasllat hospitalari. Es descarta risc d’intoxicació per a la població.

Els Bombers de Barcelona, que han rebut l’avís a les 10.40 hores, hi han enviat 11 dotacions, i també s’hi han desplaçat els Bombers de la Generalitat i quatre unitats del SEM, així com Policia Portuària i Guàrdia Civil. El foc ja està apagat, però es manté un perímetre de seguretat per garantir la intervenció dels bombers. De forma preventiva, les empreses del voltant han confinat el personal.

L’accident ha obligat a activar la fase d’emergència del pla d’autoprotecció del port, l’alerta del Plaseqcat de Protecció Civil i l’alerta del pla d’emergències municipal de Barcelona. Els bombers fan tasques de reconeixement a la zona i valoren possibles afectacions.

La Guàrdia Civil ha desplaçat diverses patrulles al lloc i un equip de policia judicial per a l'inici de la investigació del succés i la instrucció de diligències.