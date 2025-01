La grip arriba probablement al seu pic i les infeccions respiratòries freguen els 80.000 casos

L'any passat, els pacients per grip van saturar les urgències de l'hospital Joan XXIII.

La grip a Catalunya ha passat dels 375 als 439 casos per 100.000 habitants i supera el nivell de transmissió molt alt, segons el Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC), amb dades corresponents a la setmana passada i actualitzades aquest dimarts. El Departament de Salut creu que probablement ja s’ha arribat al pic.

Una altra de les dades que recull el SIVIC són els diagnòstics de grip a l’atenció primària: del 13 al 19 de gener, s’han diagnosticat als CAP 244 casos per 100.000 habitants (el llindar molt alt se situa en els 219). L’any passat, el pic va arribar abans i es va situar en una taxa de 192 diagnòstics. El 55% de les hospitalitzacions amb mostra positiva per grip són de majors de 60 anys.

Les infeccions respiratòries agudes (IRA) han augmentat en els darrers dies a Catalunya, amb 966 afectats per 100.000 habitants, l’equivalent a 77.382 casos, segons dades del SIVIC corresponents a la tercera setmana de l’any, del 13 al 19 de gener, cosa que significa un lleuger descens respecte a la setmana anterior i que situa el nivell de transmissió en moderat.

La distribució de virus assenyala que la grip és el més predominant (45,5% de les mostres, per sobre del 38% anterior), seguit del rinovirus (11,4%) i del virus respiratori sincicial (7,6%), que baixen. En la població infantil, la grip A és la que més circula, amb un 36% dels positius, seguit de la grip B, 28%, i el VRS, 5,2%.

Pel que fa al que més circula en aquests moments, la grip, els casos han seguit augmentant en els darrers dies, amb una taxa estimada de 439 per 100.000 habitants. Les hospitalitzacions registren un descens, i el 55% són de majors de 60 anys. Salut creu que el màxim epidèmic ja ha arribat «probablement» al seu pic i la incidència hauria de començar a baixar les setmanes vinents.

L’any passat, el pic s’havia assolit uns dies abans i el màxim estimat va ser de 363 casos per 100.000 habitants, major que els anys anteriors, marcats per la covid-19, però ja semblant als d’abans de la pandèmia, on les taxes se situaven en 350-400 casos.

Un altre indicador amb què es treballa és el de diagnòstics a l’atenció primària i aquí s’observa que s’ha passat d’una taxa de 157 en la primera setmana de l’any -fregant el nivell alt- a 236 en la segona -ja en un nivell molt alt- i 244 en la tercera. En els anys més marcats per la covid-19, aquestes taxes de grip havien estat molt més baixes, mentre que ara el virus que va posar el món cap per avall el 2020 es manté en un nivell baix (basal) a Catalunya.

Cobertures vacunals

Només el 37% dels majors de 60 anys i de les persones amb factors de risc s’ha vacunat de la grip aquesta temporada, una xifra pràcticament idèntica a la de l’any passat, segons les dades del SIVIC. En la temporada del 2021, la cobertura per aquestes dates era del 45% i a la del 22, del 43%.

Tornat a aquest any, entre els majors de 60 anys la dada és una mica més alta, però tampoc arriba a la meitat (46%). La cobertura és major posant el focus només en les persones entre 70 i 79 anys (53%) i en els majors de 80 anys (66%), segons recull el SIVIC.

Un de cada tres infants s’ha vacunat -actualment la vacuna està indicada a infants de 6 mesos a 5 anys. La cobertura de les dones embarassades o que han tingut un fill en els darrers sis mesos frega el 40%.

Com en les temporades anteriors, la campanya de la tardor 2024-25 es fa conjuntament amb les vacunes de la grip i la covid-19 i s'adreça especialment a les persones que tenen més risc de complicacions si pateixen aquestes malalties, sobretot persones grans i dones embarassades, així com a aquells que poden contagiar persones en situació vulnerable, com els professionals de la salut. La cobertura vacunal davant la covid-19 és aquesta setmana del 56% entre les persones majors de 80 anys i del 41% en les que tenen entre 70 i 79 anys.

Salut també recomana activament a les persones amb risc de desenvolupar complicacions greus, com ara grups de més edat o amb malalties de base, que utilitzin la mascareta de forma general quan no es pugui garantir la distància física o en espais tancats amb aglomeracions.