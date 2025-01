El Govern assumeix que no hi haurà nous pressupostos, apel·la al diàleg i descarta eleccions

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha constatat que «no hi ha possibilitats» de tenir pressupostos per al 2025. Davant d'aquesta «nova realitat», la també consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha assegurat que el Govern no valora convocar eleccions i ha fet una crida als partits per arribar a acords. L'executiu manté ERC i Comuns com a «socis prioritaris» i ha evitat buscar «culpables».

Això sí, ha avisat que seria «poc comprensible» i una «pèrdua» no poder incorporar, a través de decrets llei, 4.000 milions d'euros addicionals al pressupost prorrogat. «No estem revisant retallades i activarem tots els mecanismes per complir el Pla de Govern i els acords d'investidura», ha dit.

El Govern assumeix que no hi haurà nous pressupostos per al 2025 perquè ERC ja ha deixat clar que no s'asseu a la taula de negociació. A partir d'ara, segons Paneque, s'obre una «nova realitat» i el Govern ha d'activar «tots» els mecanismes que té a l'abast per donar respostes a les problemàtiques de Catalunya: tant per complir amb el Pla de Govern com també per implementar els acords d'investidura amb ERC i Comuns.

«Som un Govern en minoria i negociarem», ha afegit la portaveu conscient que necessitarà el suport de la majoria del Parlament per poder afegir els 4.000 milions d'ingressos addicionals i fer modificacions dels actuals pressupostos prorrogats. La primera prova de foc serà al ple del Parlament de la setmana que ve que ha de validar o derogar el decret llei aprovat pel Govern el 17 de desembre de necessitats financeres en pròrroga pressupostària.

Per a aquest nou escenari, l'executiu de Salvador Illa manté ERC i els Comuns com a «socis prioritaris». Paneque ha optat per un discurs conciliador i no assenyalar «responsables ni culpables» del fracàs de tenir nous comptes per al 2025.

«Aquest Govern no busca ni culpables ni responsables, sinó que busca respostes per als catalans», ha afegit. Tot i admetre que, sense nous pressupostos, hi ha qüestions que «poden tenir algunes dificultats» ha assegurat que el Govern buscarà els «mecanismes» per poder-los tirar endavant igualment.

«Veurem quins resultats dona el marc de negociació que es començarà a produir ara. No tenir pressupostos per al 2025 és una realitat d'ahir o d'avui. I ara hem de veure, en el nou marc negociador, quins nous escenaris ens porta», ha dit Paneque. En aquest context, ha avisat als grups que hi ha uns majors ingressos i que seria «poc comprensible» que no es poguessin aprofitar com a país. Amb tot ha llançat un «missatge de tranquil·litat» a la ciutadania i ha assegurat que no està sobre la taula del Govern la possibilitat de convocar eleccions anticipades.