El cinema català trepitja la catifa vermella d’uns Gaudí que celebren un any de rècord

Els nominats als Premis Gaudí i representants del cinema català han començat a desfilar per la catifa vermella d’una edició amb xifres històriques. L'Auditori Fòrum CCIB acull la gala de l’Acadèmia del Cinema Català, dirigida per Daniel Anglès, que reconeixerà en 24 categories la plenitud d'una collita de rècord en la versió original catalana, que també ha reconquerit el públic a les sales.

Els mestres de cerimònia seran Paula Malia i Marc Clotet. 'El 47', dirigida per Marcel Barrena, parteix com a favorita dels guardons amb 18 nominacions, mentre que 'Casa en flames', la cinta de Dani de la Orden, i 'Polvo serán', de Carlos Marqués-Marcet, la segueixen amb 14.

A les 19.15 hores ha arrencat la catifa vermella, per la qual desfilen els finalistes en totes les categories, els lliuradors i lliuradores d'estatuetes, actuants i màximes autoritats presents a la cerimònia, que començarà a les 22.00 h i s'allargarà fins a les 00.30 h.

L'acte comptarà amb una nombrosa representació institucional, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; el president del Parlament, Josep Rull; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret.

Entre els noms que passaran per l'escenari per lliurar alguna de les estatuetes en joc aquella nit, hi ha cineastes com J.A. Bayona, Carla Simón, Marcel Barrena, Dani de la Orden, Alba Cros o Paula Ortiz. Estaran acompanyats d'actors i actrius, com Greta Fernández, Miki Esparbé, Clàudia Malagelada, Marina Salas, Francesc Colomer, Marina Comas, Santi Vaca, Ricard Balada, Jordi Sánchez, Olalla Moreno, Mi Hoa Lee, Patricia López Arnaiz, La Dani, Ana Torrent o Carlos Cuevas.

D'altra banda, la coordinadora d'intimitat Lola Clavo, l'escriptor Pol Guasch i noms del món de la música, com Maria Arnal, Kelly Isaiah, Mushka i Julieta anunciaran alguns dels guanyadors i guanyadores de la nit.

Actuacions

Dos grups de referència del panorama musical català actuaran als Gaudí: Ginestà i Figa Flawas. A més, la cerimònia comptarà amb un grup especial i efímer nascut per actuar aquella nit, Grupis Xillin'Cactuz, format per Laia Manzanares, Elisabet Casanovas, Nao Albet i Adrià Gonzàlez.

L'estatueta - inspirada en els caps dels guerrers que coronen les xemeneies de La Pedrera de Barcelona - és obra dels oscaritzats artistes i experts en maquillatge d'efectes especials Montse Ribé i David Marti (DDT). La peça original de bronze pesa quatre quilos i enguany es fabricaran trenta peces a Microfusió Daranas, un històric taller de Ciutat Vella.

Un any històric

La dissetena edició dels premis ha marcat un rècord històric per al cinema en català, amb un 47% de pel·lícules candidates rodades en aquesta llengua. El català també ha assolit enguany un rècord de públic: les seves versions originals, doblades o subtitulades, impulsades per les més de 700.000 entrades venudes de 'Casa en flames' i 'El 47', freguen el milió d'espectadors, el millor resultat a les sales de les dues darreres dècades.

El 2024 es va registrar un rècord de 986.930 espectadors de cinema en català. En concret, hi ha hagut 728.435 espectadors per versions originals en català, 240.383 per a versions doblades en català i 18.112 per a subtitulades.

La xifra d'espectadors totals és la millor en 21 anys, des que el 2003 se'n van registrar 1.073.898, però que representava un 3,67% del total d'entrades. El 2024 el pes va vorejar el 7%, el màxim en com a mínim tres dècades.

Els dos títols, tractors de la taquilla el 2024, sumen trenta-dues nominacions als Gaudí, una altra xifra històrica per a la versió original catalana. 'Polvo serán', 'Segundo premio' i 'Salve Maria' les segueixen en el rànquing de títols més nominats.