Finalitza l'alerta del pla Procicat per fred intens

Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Procicat per l'onada de fred que ha afectat de forma generalitzada tot el territori des de dilluns. L'episodi de fred intens, iniciat dilluns, ha registrat temperatures per sota dels zero graus a moltes comarques catalanes les darreres nits i matinades, amb especial incidència a les planes de l’interior, amb més intensitat en alguns punts de Lleida i el Pirineu.

La previsió de fred intens es manté només en cotes altes del Pirineu. Algunes de les temperatures més fredes de les darreres hores han estat els -7 graus a Seròs (Segrià) i els -5 a Òdena (Anoia).

D’altra banda, es manté en fase d’alerta el pla Procicat per la previsió de fort onatge a partir d’aquest migdia i fins divendres amb probabilitat, encara que baixa, d’onades de fins a 4 metres al Baix Empordà, Baix Ebre i Montsià.

Finalment, el pla Neucat es manté en fase de prealerta per les previsions d’aquest dijous i divendres. A les comarques de la Garrotxa, la Selva i Osona l'avís afectarà principalment la zona de la serralada Transversal, i al Ripollès, l'est de la comarca. La cota de neu oscil·larà al voltant dels 800 metres tot i que esporàdicament podrà baixar fins als 600.