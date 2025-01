Protecció Civil manté l'alerta del pla Procicat per fred intens aquesta nit i matinada

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha actualitzat aquest matí l'alerta del Pla Procicat per onada de fred a partir de les noves previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. L'alerta es mantindrà activa encara aquesta nit i matinada. L'episodi de fred intens, iniciat dilluns, ha registrat temperatures per sota dels zero graus a moltes comarques catalanes les darreres nits i matinades, amb especial incidència a les planes i fondalades de l’interior.

De cara a la matinada de dijous, l’afectació més destacada es preveu a les comarques de la plana de Lleida, l’est de la Catalunya Central i el nord de les Terres de l’Ebre, però amb menor probabilitat de superar-se les temperatures mínimes registrades fins ara.

Fins ara, en alguns punts sobretot de Lleida i el Pirineu s’ha arribat a temperatures d'entre els -8 graus i els -11. També a la Ribera d’Ebre hi ha hagut mínimes destacades, com els -7.7 de Benissanet i els -5.4 d'Ascó.

Els municipis que han informat a CECAT de la situació de prealerta o alerta dels seus plans municipals han estat: Tarragona, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Terrassa, Castellbisbal, Mataró, Matadepera, Sant Feliu de Llobregat i Sant Quirze del Vallès.

Als municipis es recomana que tinguin previstos espais amb calefacció en cas que sigui necessari el seu ús per a l’atenció de persones vulnerables o grups de risc com són nadons, gent gran o persones amb malalties cardiorespiratòries, persones sense llar o persones amb discapacitats físiques o psíquiques.

Prealerta pla Neucat

De cara a dijous a partir del migdia i fins divendres al matí es preveu un episodi d’acumulació de neu superior als 10 centímetres en cotes superiors als 900 metres a la Selva, Garrotxa, Ripollès i Osona, per la qual cosa s’ha posat en prealerta el pla Neucat.

A les comarques de la Garrotxa, la Selva i Osona l'avís afectarà principalment la zona de la serralada Transversal i al Ripollès, l'est de la comarca. La cota de neu oscil·larà al voltant dels 800 metres tot i que esporàdicament podrà baixar fins als 600.

Protecció Civil també ha posat en prealerta el pla Procicat per la previsió de fort onatge, especialment a partir d’aquest dimecres al vespre i fins dijous al migdia gairebé a tota la costa catalana. Es podran superar els 2,5 metres d’alçada i hi haurà notable mar de fons de component est.