El Departament de Salut preveu que el pic de la grip arribi dilluns o dimarts de la setmana vinent, segons ha explicat a Catalunya Ràdio el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández. El secretari ha explicat que actualment hi ha uns 375 casos per cada 100.000 habitants, unes xifres altes però no preocupants.

La conselleria preveu que aquesta xifra continuï pujant una setmana i pugui arribar als «400 o 400 i pocs» casos per cada 100.000 habitants i, «com a molt tard», assoleixi el seu màxim a principis de la setmana vinent. A partir de llavors, els casos començarien a baixar.

Davant d'aquesta situació, ha recomanat a les persones amb símptomes que teletreballin si poden i, en tot cas, que facin ús de la mascareta. Tot i això, ha afegit que la situació no és com per establir l'ús de la mascareta de manera generalitzada. Sí que s'està demanat als professionals sanitaris que visiten als centres sanitaris que la portin, no només en zones compromeses on hi ha pacients immunodeprimits sinó també en les consultes habituals. «En funció de com evolucioni, veurem», ha manifestat.