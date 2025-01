Illa intenta esvair els dubtes d'ERC i Comuns: «Complim íntegrament els acords; sempre, tots»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, ha intentat esvair els dubtes d'ERC i Comuns i ha assegurat que complirà «íntegrament» els acords d'investidura.

«Hem aprovat un pla de Govern que inclou, com no pot ser d'altra manera, els acords d'investidura subscrits amb ERC i els Comuns. Aquests acords es compliran íntegrament, fil per randa, com sempre hem fet els socialistes. Tot i les dificultats», ha volgut deixar clar Illa aquest dissabte davant el Consell Nacional del PSC.

En plena negociació pels pressupostos, el president de la Generalitat ha afirmat que ara és «moment de cercar acords». «No és moment de confrontar o subratllar la divisió, ni tampoc de les polítiques de trinxeres», ha etzibat Illa.

«És moment de les polítiques d'acords per avançar i no quedar-nos estancats», ha insistit el primer secretari del PSC, que s'ha dirigit directament a ERC i Comuns, que en les últimes setmanes han mostrat recels sobre el compliment dels pactes d'investidura per part del PSC i en encetar la negociació dels comptes per al 2025.

«El PSC compleix els acords; sempre, tots. Per això arribem a tants pactes amb formacions polítiques tant diferents en el conjunt ampli d'institucions que governem: ajuntaments, diputacions, Govern i govern d'Espanya», ha enumerat Illa, que ha desgranat un discurs centrat en la defensa de la democràcia, «més Europa» i en la lluita contra els «populismes».

Illa defensa la reforma legal del PSOE contra els «abusos judicials»: «I tant que podem fer això»

«La democràcia és un ciutadà, un vot. No és un euro, un vot; o un dòlar, un vot», ha criticat el primer secretari del PSC. «Cal fugir de llenguatges sorollosos, la cridòria i promeses impossibles. No més moment de batzegades, cops de volant ni maniobres audaces», ha reflexionat en veu alta Illa.

«Ara és moment de contrastar, planificar, decidir i executar allò que s'ha decidit. És el moment de dir la veritat i lluitar contra les falsedats i les mentides. No hi ha veritats alternatives», ha manifestat el president de la Generalitat, que també ha fet costat al govern de Sánchez en la reforma de la llei per posar fre als «abusos judicials». «El poder legislatiu té dret i pot plantejar una reforma del poder judicial per evitar que amb falsedats i mentides es vulgui deshumanitzar i instrumentalitzar la justícia per fer política», ha recalcat el president de la Generalitat.

«I tant que podem fer això. I tant que tenim dret a demanar que es respecti l'àmbit de decisió del poder legislatiu i de l'executiu», ha afegit Illa, en consonància amb el discurs del PSOE. De fet, el primer secretari del PSC ha verbalitzat el seu propòsit de treballar «colze a colze» amb l'executiu de Pedro Sánchez per generar «prosperitat compartida» i una Espanya «plural i diversa».

Finalment, Illa també ha donat el suport del PSC als ministres Óscar López i María Jesús Montero en la seva carrera per aconseguir dues comunitats clau i en mans del PP com Madrid i Andalusia. «La millor Espanya necessita la millor Catalunya, però també la millor Madrid i la millor Andalusia», ha assegurat el president de la Generalitat.

«Tot el nostre suport, reconeixement i escalf per a Óscar López i María Jesús Montero», ha apuntat Illa, que ha conclòs fent un pronòstic optimista de cara al 2025. «Serà un bon any per a Catalunya, per a Espanya i crec que també per a Europa», ha vaticinat el primer secretari del PSC.