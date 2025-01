El Consell Nacional d'ERC aprova els membres de les ponències política i estatutària i crea la 'comissió de la veritat'

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell Nacional d'ERC ha aprovat aquest dissabte els membres de les tres ponències que es debatran i votaran el 15 i 16 de març a Manresa, en la segona fase del congrés nacional del partit. La secretària general, Elisenda Alamany, pilotarà la ponència 'objectiu 2031' sobre la independència (en un equip de 17 persones on s'hi inclou Carme Forcadell).

A la ponència política hi haurà Cesc Iglesias i Àlex Montornès (en un grup de 16 persones en total). A la ponència estatutària hi haurà Oriol López i Pau Morales (14 persones en total). El període d'esmenes als documents s'obrirà del 4 al 18 de febrer.

El Consell Nacional també ha aprovat crear la 'comissió de la veritat' que presidirà Joan Tardà, el conseller nacional més votat al novembre. El Consell Nacional ha començat amb el president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, passant el relleu a la nova presidència de l'òrgan, Bàrbara Lligadas.

Els consellers i conselleres del partit han aprovat la resta de càrrecs del Consell: Oriol Ribalta (vicepresidència), Estefania Rufach (secretaria), Montserrat Cuspinera i Carles Leiva i Forns (vocalies). Es tracta del primer Consell Nacional de la nova executiva d'Esquerra, amb Junqueras -de nou- com a president, i Elisenda Alamany com a secretària general.

Després d'enllestir al desembre la primera fase del congrés -l'elecció de la nova direcció-, ERC mira ara cap a la segona part del període congressual: el plenari que se celebrarà els dies 15 i 16 de març a Ca n'Oliveras (Martorell, Baix Llobregat). El Consell Nacional n'ha aprovat avui el reglament, que ha fixat el calendari d'aquesta segona fase del congrés.

Així, el 15 de gener s'enviarà a la militància la convocatòria formal del plenari del març. I el 3 de febrer s'acabarà el termini per a donar a conèixer els documents congressuals (polític, estatutari i 'objectiu 2031'). Des de l'endemà, 4 de febrer, fins al 18 de febrer s'obrirà el període d'esmenes als documents de les tres ponències.

Del 20 de febrer al 4 de març tindran lloc els congressos comarcals o regionals i les assemblees sectorials per a debatre els documents congressuals. El 3 de març serà la data límit per a inscriure’s al plenari de Manresa. I, finalment, del 5 al 12 de març hi haurà la negociació de les esmenes a les ponències.

L'esmena de NEN

Cal tenir en compte que la ponència estatutària és on el grup que formava Nova Esquerra Nacional (amb Xavier Godàs i Alba Camps) presentarà una esmena perquè la presidència i la secretaria general del partit no puguin tenir cap càrrec públic. Així ho van avançar l'ACN i RAC1 aquest dijous.

Si s'aprovés aquesta proposta, Junqueras, no podria ser cap de llista (ni anar a cap candidatura electoral) un cop quedi amnistiat o deixi d'estar inhabilitat. A més, Alamany hauria de deixar l'acta de regidora a Barcelona.

Composició dels equips de les ponències

El Consell Nacional ha aprovat avui la composició dels membres de les diferents ponències. L'equip que treballarà el document 'Objectiu 2031: assolir la majoria social a favor de la independència' el formaran Alamany, Forcadell, Bernat Solé, Jordina Freixanet, David Minoves, Ana Balsera, Josep Bargalló, Jordi Gaseni, Carmel Mòdol, Joan Plana, Pere Sàbat, Solés Carabasa, Àlex Montornès, Marta Rosique, Reis Juan, Jordi Parent i Marc Martínez (Jovent).

A la ponència política hi haurà Iglesies, Montornès, Arés Tubau, Laura Pelay, Norma Pujol, Santi Valls, Francesc Sutrias, Miquel Puig, Anna Barnadas, Lluís Pérez, Joan Plana, Susanna Miquel (Jovent), Maria Santos, Jordi Estiarte, Alba Pérez i Eunice Romero.

A la ponència estatutària hi haurà López, Morales, Lluïsa Llop, Kènia Domènech, Marc Sanglas, Mar Andreu, Pep Toni Prats, David Juan, Carles Mundó, Glòria Llobet, Jaume Oliveras, Silvia Martínez, Montse Argelich i Alba Torras (Jovent).

Composició de les comissions

D’altra banda, el Consell Nacional també ha donat llum verda a la composició dels membres de les diverses comissions del partit. A la comissió de seguiment de pactes (amb PSC i PSOE) hi haurà la presidència del grup parlamentari i el portaveu del grup al Congrés.

La nota enviada per ERC no en facilita els noms, que ara són Josep Maria Jové (Parlament) i Gabriel Rufián (Congrés). A la comissió també hi haurà l'actual portaveu al Parlament, Ester Capella (que va rellevar Marta Vilalta al càrrec), Joan Ignasi Elena, Jordi Albert, Juli Fernàndez, Laura Castel, Inés Granollers, Norma Pujol, i Lluís Salvadó com a secretari tècnic.

La 'comissió de la veritat', que ha d'invetigar el cas dels cartells contra els Maragall i l'estructura 'B' del partit, la presidirà Joan Tardà, i també hi haurà Marta Bolinches, Xavier Faura, Miquel Pueyo, Carme Bertral i Mireia Ingla. Aquesta comissió no emetrà cap sanció, sinó que redactarà unes conclusions per enviar a la Comissió de Garanties de cara al congrés del març, i quedarà dissolta aleshores.

L'òrgan de Garanties el presidirà Patrícia Gomà, i inclourà Juanjo Falcó, Pau Cruz, Teresa Rovira i Miquel Castellà. Finalment, a la comissió de Revisió Disciplinària hi haurà Josep Ramon Mut, Glòria Llobet i Anna Costa i Vidal, i la comissió Censora de Comptes comptarà amb Antoni Vidal, Laia Sorribes i Martí Càlix.