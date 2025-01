Puente diu que les primeres unitats dels nous trens de Rodalies faran proves al llarg de 2025

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha anunciat que les tres primeres unitats dels nous trens de Rodalies iniciaran la fase de proves durant aquest any. Així ho ha dit aquest divendres durant la visita a la factoria d’Alstom, on s’estan fabricant, tot i que no ha concretat cap calendari d’entrada en funcionament, però que es «correrà el màxim possible» amb vistes a 2026.

Es tracten d’uns combois de la sèrie 452 que augmentaran un 20% la capacitat, comptaran amb vestíbuls més grans i s’afegiran cotxes de dos pisos. D’altra banda, el ministre ha calculat que en els propers dos anys es veuran els resultats de totes les actuacions que s’estan fent a la xarxa i per això, ha demanat «paciència» als usuaris.

Puente ha detallat que es faran aquest tests i un cop s’aconsegueixi la certificació arribaran els 198 vehicles restants. D’aquesta manera, segons el titular de Transports, quan «hi hagi la plena producció», prevista durant els propers quatre anys, s’incorporaran entre «tres i quatre trens al mes». Dels 201 nous vehicles, 101 seran per a Rodalies, que tindran «12 portes més amples i més accessibles als models actuals», ha apuntat. Alhora, el ministre ha assenyalat que podran circular combois de «quatre o set cotxes en funció de la necessitat de cada línia».

Tot i que el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible no ha concretat un calendari específic, la voluntat és que els nous models operin el 2026 i fonts de Renfe han apuntat que l’R1 podria ser la línia per on circularien.

Per tot plegat, Puente ha remarcat que el contracte amb Alstom és «el major del ferrocarril»a l'Estat amb 1.800 milions d’euros. El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible ha defensat que el govern espanyol ha tingut Rodalies com «una prioritat». En aquest sentit, ha avançat que fins al novembre el ministeri ha executat més de 850 milions d’euros a Catalunya, dels quals més de 400 a la xarxa ferroviària catalana: «Un de cada dos euros s’ha destinat a millorar Rodalies», ha asseverat. Ha fet èmfasi en què feia 15 anys que no es renovava la flota i quan estigui en funcionament sumarà pràcticament dues dècades.

El titular de Transports ha explicat que «la primera fase del Pla de Rodalies s’ha complert amb escreix» i que actualment hi ha obres a totes les línies i 18 estudis en redacció en definitiva, entre d’altres. Per això, ha considerat que «s’ha sembrat» i ha insistit en reivindicar «paciència» als usuaris del servei.

Traspàs de Rodalies

El president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha acompanyat el ministre Óscar Puente durant la visita a Alstom, ha afirmat que aquest gener «es veuran passos endavant en el traspàs de Rodalies». Illa ha matisat que aquest acord ha de ser «bo» i això vol dir, «el finançament degut i amb competències i també amb el coneixement de les persones que prestaran el servei».

Illa ha celebrat la posada en marxa de la fase de proves del nous trens, però ha recalcat que «prima, com ha de ser, la seguretat», encara que ha indicat que s’anirà «tan ràpid com es pugui». El president del Govern ha subratllat que l’anunci de Puente «és una fita rellevant», però ha avisat que «n’hi haurà més en els propers mesos» i que suposarà «un canvi significatiu en la millora del servei».