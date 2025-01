La grip a Catalunya continua en augment i es preveu que el pic s’assoleixi d'aquí a una o dues setmanes

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La grip a Catalunya es manté en «marcat ascens» amb 294 casos per 100.000 habitants i supera el nivell de transmissió moderat, segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC), corresponents a la setmana passada i actualitzades aquest dimarts.

En declaracions a l’ACN, el subdirector general de Vigilància Epidemiològica, Jacobo Mendioroz, preveu que el màxim de contagis arribi «probablement la setmana que ve o la següent».

També demana «protegir» les persones grans i reconeix que voldrien que la cobertura vacunal fos més alta en aquests grups; més en una temporada amb una «bona coincidència» entre la vacuna i les soques circulants i en què esperen que la protecció sigui «superior a anys anteriors».

Al Camp de Tarragona, la situació a les urgències de l'hospital de referència, el Joan XXIII de Tarragona, no és extraordinària. Fonts de Salut han apuntat que «hi ha un increment de l'activitat, però aquesta activitat està assumida». Per tant, el servei encara té marge per rebre nous pacients.

En el cas de les Terres de l'Ebre, les urgències de l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa tenen un nombre important de pacients amb patologies respiratòries. «Les unitats d'intensius i semicrítics son les més tensionades, i l'ocupació de llits convencionals és elevada però encara hi ha marge» per si cal ingressar més persones, han indicat des de Salut.

La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha dit que no es preveuen prendre mesures extraordinàries, i que les dades de Salut indiquen que les xifres d’infeccions no superen les d’altres anys en aquesta època de l’hivern. En tot cas, ha insistit en la necessitat de la vacunació contra la grip i la covid per a les persones més vulnerables.