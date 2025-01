Diversos tarragonins salpen del port de Barcelona per fer la volta al món en creuer

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Una cinquantena de catalans, entre els quals es troben diversos tarragonins, salparan aquest dimarts a la tarda des del port de Barcelona per fer la volta al món en 121 dies. Durant els quatre mesos de viatge, els creueristes visitaran 46 destinacions en 21 països a bord de l'MSC Magnifica.

La ruta comença al Mediterrani, segueix per Amèrica del Sud, travessa l'oceà Pacífic fins a Austràlia i passa per l'Àfrica abans de tornar al punt d'inici. En total, unes 2.300 persones de diverses nacionalitats faran la ruta completa. El preu base del viatge és de 18.000 per persona.

Entre els perfils que han embarcat al creuer, hi ha parelles de jubilats i passatgers que poden teletreballar mentre naveguen arreu del planeta. MSC ha explicat al Diari Més que diversos tarragonins formaran part d'aquesta aventura, tot i que es desconeix el número exacte.