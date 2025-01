El TJUE abordarà el 2025 els dubtes dels tribunals sobre l'aplicació de l'amnistia en casos de terrorisme i malversació

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea abordarà aquest 2025 els dubtes de tres tribunals espanyols sobre l'aplicació de la llei d'amnistia en casos de terrorisme i malversació vinculats al referèndum de l'1-O i el 'procés'. El tribunal amb seu a Luxemburg té sobre la taula vint preguntes prejudicials sobre la mesura de gràcia als independentistes: tres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, vuit del Tribunal de Comptes i nou de l'Audiència Nacional.

El TJUE pot optar per fusionar les peticions, si ho considera oportú, però en tot cas, la resolució trigarà mesos. Entrevistats per l’ACN, dos experts en dret de la UE destaquen el caràcter políticament «sensible» i pràcticament inèdit de portar una llei d’amnistia davant el TJUE.

Henri de Waele, professor de dret europeu de la Universitat d’Anvers, afirma que les amnisties són un afer «especial» i «sensible» i que, per tant, el TJUE o, eventualment, el Tribunal Europeu de Drets Humans, seran conscients que s'estan ficant en un «afer domèstic» de l’estat espanyol.

De Waele explica que hi ha molt pocs precedents d'amnisties que s'hagin sotmès a l'examen del TJUE, no només perquè són un afer estatal, sinó perquè el dret penal de la UE és «relativament recent». En qualsevol cas, el professor de dret constitucional de la Universitat de Maastrich Sascha Hardt assegura que el TJUE mai s'ha pronunciat sobre la compatibilitat d’una amnistia amb el dret de la UE: «Van esquivar aquesta pregunta».

La llei d'amnistia a Luxemburg

No és la primera vegada que el 'procés' passa pel TJUE. Luxemburg ja es va pronunciar sobre els intents d'extradició d'Espanya pel referèndum de l'1-O i sobre la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat empresonat. Ara té al davant l'acord polític entre el PSOE, ERC i Junts per girar full a les represàlies judicials contra els líders independentistes que van impulsar el 'procés' i els activistes que li van donar suport.

Els tribunals dels estats membre de la UE poden demanar ajuda a l'alt tribunal amb seu a Luxemburg per aclarir la compatibilitat de les normes estatals amb la legislació europea. Menys de quatre mesos després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, fins a tres instàncies judicials espanyoles ja l'havien portat al TJUE.

A diferència del Tribunal Suprem, que s'ha limitat a fer una qüestió d'inconstitucionalitat, l'Audiència Nacional, el TSJC i el Tribunal de Comptes han remès als magistrats europeus la polèmica norma que busca la «normalització institucional, política i social» a Catalunya eximint de responsabilitat penal, administrativa i comptable als implicats en el 'procés'.

A grans trets, els tres tribunals han alertat el TJUE sobre l'aplicació de l'amnistia en casos de terrorisme i de malversació perquè dubten que sigui compatible amb la legislació europea. El TS directament no l'ha volgut aplicar en casos de malversació, però el TSJC, en canvi, ha preferit abans preguntar a Luxemburg.

Malversació

El 29 de juliol el TSJC va enviar una prejudicial pel cas de Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, acusats de desobediència, prevaricació i malversació en relació amb l'1-O. El TSJC admet que «cap de les acusacions ha plantejat com a tesi acusatòria que els acusats s'haguessin beneficiat personalment» de les conductes de malversació que haurien de ser jutjades i que les conductes es refereixen a «fons propis del pressupost» de Catalunya i la Generalitat «sense aparent relació amb els interessos financers de la UE».

Tanmateix, el TSJC vol que siguin els tribunals de la UE els qui examinin si hi pot haver algun vincle amb els interessos financers del club europeu perquè veu «amplitud» en aquest concepte i, per tant, un risc que no s'adoptin les mesures que requereix la normativa europea per garantir que no queda impune cap malversació intencionada de fons públics.

Per això, pregunta al TJUE si «desviar fons públics propis del pressupost d'una comunitat autònoma d'un estat membre en l'intent, declarat il·lícit, d'aconseguir» la secessió posa en risc «la integritat territorial de la UE i conseqüentment també els seus pressupostos anuals». En cas contrari, el TSJC igualment pregunta si amnistiar a aquells que han gestionat fons públics i «els destinen a activitats declarades il·lícites» suposa un «risc sistèmic d'impunitat».

«A la UE no li pot ser indiferent (...) que, actuant de comú acord amb els autors convictes o simplement presumptes de la malversació a canvi d'un favor polític, s'atorgui la impunitat a aquesta conducta, encara que recaigui només sobre els fons nacionals de l'estat membre», reflexiona el TSJC en el seu escrit.

També el Tribunal de Comptes (TdC) ha plantejat una pregunta similar a Luxemburg, mentre deixa en suspens el cas contra més d'una trentena d'ex alts càrrecs del Govern per les despeses de l'1-O i d'Exteriors durant el 'procés'. La llei d'amnistia eximeix de responsabilitat administrativa i comptable als implicats en el 'procés'. Tot i això, exclou els delictes que afectin «als interessos financers de la UE».

«És poc probable que el tribunal obri la capsa de Pandora revisant la llei com si es tractés d'un intent d'amnistiar la malversació en general», opina Hardt. L'expert en dret de la UE no creu que l'amnistia sigui vista pel TJUE com un intent del govern de Pedro Sánchez per «esquivar» les normes contra la malversació, sinó de «pacificar» un conflicte polític.

En tot cas, De Waele espera que el TJUE enviï un «missatge»: «facin el que facin (els tribunals) han de garantir que no hi hagi cap risc de malversació de fons europeus».