Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un mòbil que elimina contingut addictiu i promet «recuperar tres hores al dia». Això és el que planteja Balance Phone, un dispositiu amb un sistema que bloqueja l'accés a xarxes socials, jocs, apostes, pornografia i plataformes d'streaming.

En ple debat sobre quin ha de ser l'abordatge dels telèfons mòbils en infants i adolescents, la proposta planteja un «punt intermedi» entre els dispositius antics que pràcticament només serveixen per fer trucades i els telèfons intel·ligents, en els quals sovint hi ha continguts considerats addictius.

Albert Beltran, un dels fundadors de Balance Phone, apunta en una entrevista a l'ACN que l'objectiu és tenir un dispositiu «enfocat a la funcionalitat i allunyat de l'entreteniment».

El projecte va néixer a partir d'una experiència personal de Beltran i Carlos Fontclara, l'altre fundador de la iniciativa. Fa dos anys, quan tenien 23 anys, van intentar «desenganxar-se» del mòbil. Van eliminar aplicacions addictives, però es van adonar que no era una fórmula efectiva perquè les tornaven a instal·lar.

Així, van apostar per «solucions més radicals» com límits en el temps d'ús, però es podien esquivar fàcilment, i, finalment, van decidir comprar un mòbil antic, que oferia opcions molt limitades. «Vam durar dos dies», remarca Beltran.

El que van trobar a faltar, explica, eren les aplicacions que aporten «valor» al dia a dia, ja sigui per accedir a gestions bancàries, mapes per arribar a llocs o per poder demanar cita en alguns serveis. Arran d'aquesta experiència, van dissenyar un dispositiu que ofereix «funcionalitat» per poder fer gestions del dia a dia, però bloqueja el contingut que es considera addictiu.

«El que volíem era no sacrificar res del dia a dia, però sí desenganxar-nos del component addictiu, de les aplicacions que no aporten valor», assegura Beltran, que indica que la interfície del dispositiu és «simple i avorrida en el bon sentit» perquè l'usuari accedeixi només al contingut que busca, sense distraccions.

Inicialment, la proposta estava dirigida a tots els usuaris de telèfons mòbils, però, un cop en marxa, van veure que tenia especial bona acollida entre els pares, preocupats per l'accés dels seus fills a contingut addictiu. Ara per ara, la majoria d'usuaris de Balance Phone són infants d'entre 9 i 16 anys.

«Recuperar tres hores al dia»

Amb l'objectiu de reduir l'ús del mòbil, van desenvolupar una aplicació que permetia que un telèfon Android es convertís en un Balance Phone. Llançada el passat mes de març, l'aplicació va tenir 15.000 descàrregues, però van veure que només funcionava en persones amb «molta força de voluntat» per desconnectar-se del contingut addictiu perquè era fàcil de suprimir i tornar a tenir un telèfon intel·ligent convencional.

«Vam veure que el que havíem de fer perquè fos eficaç era ficar-nos en el sistema i fer que la decisió fos irreversible», afirma Beltran. És així com recentment han deixat l'aplicació enrere i, de la mà de Samsung, han optat per oferir els mòbils amb el sistema ja incorporat i fer «irreversible» la decisió de desconnectar-se del contingut addictiu.

El temps mitjà d'ús del Balance Phone és d'una hora i 17 minuts al dia, amb la qual cosa la iniciativa promet a l'usuari «recuperar tres hores al dia». Segons dades d'UNICEF, el 31,6% dels adolescents passa més de cinc hores diàries connectats a internet i la xifra augmenta fins al 49,6% el cap de setmana.

Ara bé, Beltran avisa que, per canviar la relació amb el mòbil, ha de ser l'usuari qui vulgui fer-ho. «Sempre diem que no és un producte per a les masses, sinó per a la gent que té un problema d'addicció, n'és conscient, i vol canviar aquest problema», afirma.

«Si un nen no necessita un mòbil, no se li ha de comprar un mòbil»

En ple debat sobre l'ús dels mòbils per part d'infants i adolescents, Beltran considera que no se'ls ha de proporcionar si no el necessiten. «Nosaltres sempre diem que si un nen no necessita un mòbil, no se li ha de comprar un mòbil», assegura. Ara bé, remarca, hi ha casos en què, per exemple, un infant o adolescent ha de tornar sol de l'escola o vol formar part d'un grup de classe i, aleshores, n'ha de poder tenir un de «respectuós».

En aquesta línia, l'expert en addiccions de Blanquerna Jan Ivern afirma que cal trobar un «equilibri» pel que fa a l'ús de mòbils perquè considera important que els infants i adolescents no quedin «exclosos» del grup.

«Hi ha pares que es volen resistir a aquesta inèrcia, però alhora es troben que els fills se senten exclosos perquè no estan participant en certes dinàmiques socials», indica Ivern, que subratlla que el cervell dels infants no està preparat per processar contingut addictiu. «Donar-los un mòbil és no tenir una supervisió continuada», diu.

Per Ivern, la prohibició del mòbil a les escoles és una bona mesura perquè obliga els infants i adolescents a tenir una «socialització real» i a desenvolupar habilitats socials. «Evidentment, un cop arribin a casa, tenen accés al mòbil, però aquesta és una realitat que ja teníem abans. No hi perdem res, al contrari, hi guanyem bastant», afirma. A més, l'expert en addiccions de Blanquerna subratlla que, en un context grupal, si una persona està amb el mòbil es produeix un «efecte dominó» i la resta de persones també l'agafen.

Una altra de les opcions per reduir l'addicció a determinat contingut és amb la regulació, però Ivern considera que és «bastant utòpic». «Fa molt de temps que està sobre la taula, però a la pràctica es tradueix en poques regulacions efectives», afirma, tot subratllant que, al final, està en mans de les empreses. «L'addicció es promou perquè es tradueix en monetització i per això no els interessa reduir-la», adverteix.

Davant els inconvenients que alerta que pot provocar en els adolescents deixar-los sense mòbils, especialment en l'àmbit social perquè es poden sentir exclosos del grup, l'expert aposta per dispositius menys addictius com a alternativa.

Reticència entre els adults

Si bé la majoria dels usuaris de Balance Phone són infants i adolescents que tenen aquest dispositiu per voluntat dels seus pares, el projecte no estava enfocat a ells quan els seus fundadors el van idear. El van llançar amb la intenció d'arribar a adults que volien desconnectar i «minimalistes digitals». Ara bé, la iniciativa va tenir una especial acollida entre els pares que busquen un primer telèfon mòbil per als seus fills que els allunyi del «contingut perjudicial» i «perillós», explica Beltran.

Entre els adults, la iniciativa no ha acabat de consolidar-se. Ara bé, Beltran assegura que el darrer ha estat un punt d'inflexió pel que fa a la consciència de la societat sobre el consum de tecnologia. «Hi ha hagut un canvi brutal», diu. «De la mateixa manera que ara veiem molt malament que un nen de 12 anys fumi, crec que d'aquí a 10 anys veurem igual de malament que un infant de 12 anys estigui a TikTok», afegeix.